Великий багажник і витрата 5 л на 100 км: дебютував недорогий британський кросовер (фото)

Кросовер MG ZS став яскравішим на вигляд та багатше оснащений. Модель дебютує в економічній гібридній версії потужністю 194 к. с.

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У Великій Британії дебютував новий MG ZS. Компактний кросовер надійде в продаж із жовтня у гібридній версії вартістю від 21 995 фунтів стерлінгів ($29 100), проте через рік з’явиться значно дешевший бензиновий варіант. Про це повідомляється на сайті британського бренду.

Кросовер дебютував у гібридній модифікації Фото: MG

Кросовер MG ZS кардинально змінився та став виразнішим за попередника. Дизайн авто витримано у новому фірмовому стилі й воно схоже на старшого брата MG HS 2024 та компактний хетчбек MG3. У нього широка решітка радіатора, вигнуті діодні фари та профільовані боковини.

У салоні тепер уже в базовій версії встановлені цифрова панель приладів та 12,3-дюймовий тачскрін нової мультимедійної системи. Передні крісла розділені високою консоллю. Об’єм багажника становить 443 л у звичайному стані та 1457 л – зі складеними задніми кріслами.

У всіх MG ZS тепер цифровий щиток приладів Фото: MG

Базова комплектація MG ZS SE включає безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, навігацію, камеру та парктронік. Варіант Trophy додає салон з екошкіри, електропривід крісла водія, камери кругового огляду, підігрів сидінь і керма.

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Гібридна силова установка знайома за MG3. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно видають 194 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8,7 с, а витрата пального – 5 л/100 км.

У версії Trophy салон оздооблений екошкірою Фото: MG

Бензиновий варіант, скоріше за все, оснастять турбомотором. А от електромобіль MG ZS EV у цьому поколінні може і не з’явитися, адже готується абсолютно новий електричний кросовер MG S5.

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