Позашляховий брат Kuga: Ford показав недорогий компактний кросовер для бездоріжжя (відео)

Новий Ford Bronco Sport Sasquatch отримав позашляхові шини, додатковий захист днища та посилену підвіску. Кросовер доступний із бензиновими турбомоторами потужністю до 238 сил.

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Лінійку Ford Bronco Sport 2025 поповнив новий варіант Sasquatch. Компактний кросовер на платформі Ford Kuga підготували до бездоріжжя. Продажі новинки стартують на початку наступного року. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Кросовер отримав позашляхові шини Фото: Ford

Пакет Sasquatch можна обрати для Ford Bronco Sport у версіях Badlands і Outer Banks. Відрізнити такий позашляховик можна за збільшеним до 240 мм кліренсом, масивними бамперами, додатковим захистом днища та великими 29-дюймовими (розміром 235/65 R17) поза шляховими шинами Goodyear Territory. Також доступні різноманітні аксесуари на кшталт передніх дуг і багажника на даху.

У салоні встановлено 13,2-дюймовий тачскрін Фото: Ford

Салон оздобили водостійкими матеріалами та встановили збільшений 13,2-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Камери кругового огляду отримали спеціальний позашляховий режим.

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Новий Ford Bronco Sport Sasquatch пропонують із бензиновими турбодвигунами об’ємом 1,5 л (180 к. с.) та 2,0 л (238 к. с.) і 8-ступінчастим автоматом. Він отримав особливу систему повного приводу із блокуваннями центрального та заднього диференціалів.

Крім того, кросовер Ford Bronco Sport Sasquatch має у своєму арсеналі поза шляховий круїз-контроль Trail Control та систему вибору режимів для різного типу бездоріжжя GOAT. Підвіску авто доповнили посиленими амортизаторами Bilstein, а її робочий хід збільшили.

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