Внедорожный брат Kuga: Ford показал недорогой компактный кроссовер для бездорожья (видео)

Новый Ford Bronco Sport Sasquatch получил внедорожные шины, дополнительную защиту днища и усиленную подвеску. Кроссовер доступен с бензиновыми турбомоторами мощностью до 238 сил.

Related video

Линейку Ford Bronco Sport 2025 пополнил новый вариант Sasquatch. Компактный кроссовер на платформе Ford Kuga подготовили к бездорожью. Продажи новинки стартуют в начале следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер получил внедорожные шины Фото: Ford

Пакет Sasquatch можно выбрать для Ford Bronco Sport в версиях Badlands и Outer Banks. Отличить такой внедорожник можно по увеличенному до 240 мм клиренсу, массивным бамперам, дополнительной защите днища и большим 29-дюймовым (размером 235/65 R17) внедорожным шинам Goodyear Territory. Также доступны разнообразные аксессуары вроде передних дуг и багажника на крыше.

В салоне установлен 13,2-дюймовый тачскрин Фото: Ford

Салон отделали водостойкими материалами и установили увеличенный 13,2-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Камеры кругового обзора получили специальный внедорожный режим.

Важно

Король бездорожья: тест-драйв нового Ford Ranger Tremor

Новый Ford Bronco Sport Sasquatch предлагают с бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5 л (180 л. с.) и 2,0 л (238 л. с.) и 8-ступенчатым автоматом. Он получил особую систему полного привода с блокировками центрального и заднего дифференциалов.

Кроме того, кроссовер Ford Bronco Sport Sasquatch имеет в своем арсенале внедорожный круиз-контроль Trail Control и систему выбора режимов для разного типа бездорожья GOAT. Подвеску авто дополнили усиленными амортизаторами Bilstein, а ее рабочий ход увеличили.

Кстати, недавно Ford показал доступный рамный внедорожник для серьезного бездорожья.

Также Фокус рассказывал, что в Китае дебютировал дешевый рамный внедорожник в ретростиле.