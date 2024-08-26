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Внедорожный брат Kuga: Ford показал недорогой компактный кроссовер для бездорожья (видео)

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Фото: Ford | Ford Bronco Sport Sasquatch имеет усиленную защиту днища и увеличенный клиренс

Новый Ford Bronco Sport Sasquatch получил внедорожные шины, дополнительную защиту днища и усиленную подвеску. Кроссовер доступен с бензиновыми турбомоторами мощностью до 238 сил.

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Линейку Ford Bronco Sport 2025 пополнил новый вариант Sasquatch. Компактный кроссовер на платформе Ford Kuga подготовили к бездорожью. Продажи новинки стартуют в начале следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

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Кроссовер получил внедорожные шины
Фото: Ford

Пакет Sasquatch можно выбрать для Ford Bronco Sport в версиях Badlands и Outer Banks. Отличить такой внедорожник можно по увеличенному до 240 мм клиренсу, массивным бамперам, дополнительной защите днища и большим 29-дюймовым (размером 235/65 R17) внедорожным шинам Goodyear Territory. Также доступны разнообразные аксессуары вроде передних дуг и багажника на крыше.

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В салоне установлен 13,2-дюймовый тачскрин
Фото: Ford

Салон отделали водостойкими материалами и установили увеличенный 13,2-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Камеры кругового обзора получили специальный внедорожный режим.

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Новый Ford Bronco Sport Sasquatch предлагают с бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5 л (180 л. с.) и 2,0 л (238 л. с.) и 8-ступенчатым автоматом. Он получил особую систему полного привода с блокировками центрального и заднего дифференциалов.

Кроме того, кроссовер Ford Bronco Sport Sasquatch имеет в своем арсенале внедорожный круиз-контроль Trail Control и систему выбора режимов для разного типа бездорожья GOAT. Подвеску авто дополнили усиленными амортизаторами Bilstein, а ее рабочий ход увеличили.

Кстати, недавно Ford показал доступный рамный внедорожник для серьезного бездорожья.

Также Фокус рассказывал, что в Китае дебютировал дешевый рамный внедорожник в ретростиле.