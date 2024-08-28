Большой багажник и расход 5 л на 100 км: дебютировал недорогой британский кроссовер (фото)

Кроссовер MG ZS стал ярче на вид и богаче оснащен. Модель дебютирует в экономичной гибридной версии мощностью 194 л. с.

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В Великобритании дебютировал новый MG ZS. Компактный кроссовер поступит в продажу с октября в гибридной версии стоимостью от 21 995 фунтов стерлингов ($29 100), однако через год появится значительно более дешевый бензиновый вариант. Об этом сообщается на сайте британского бренда.

Кроссовер дебютировал в гибридной модификации Фото: MG

Кроссовер MG ZS кардинально изменился и стал выразительнее предшественника. Дизайн авто выдержан в новом фирменном стиле и похож на старшего брата MG HS 2024 и компактный хэтчбек MG3. У него широкая решетка радиатора, изогнутые диодные фары и профилированные боковины.

В салоне теперь уже в базовой версии установлены цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый тачскрин новой мультимедийной системы. Передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 443 л в обычном состоянии и 1457 л — со сложенными задними креслами.

У всех MG ZS теперь цифровой щиток приборов Фото: MG

Базовая комплектация MG ZS SE включает бесключевой доступ, климат-контроль, датчик света, навигацию, камеру и парктроник. Вариант Trophy добавляет салон из экокожи, электропривод кресла водителя, камеры кругового обзора, подогрев сидений и руля.

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Гибридная силовая установка знакома по MG3. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно выдают 194 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 с, а расход топлива — 5 л/100 км.

В версии Trophy салон отделан экокожей Фото: MG

Бензиновый вариант, скорее всего, оснастят турбомотором. А вот электромобиль MG ZS EV в этом поколении может и не появиться, ведь готовится совершенно новый электрический кроссовер MG S5.

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