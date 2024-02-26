Британцы представили недорогой и мощный аналог VW Polo GTI и Mini Cooper (фото)

Новый MG3 стал ярче на вид, просторнее и современнее. Хэтчбек получил 192-сильную гибридную установку и способен разогнаться до сотни за 8 секунд.

Related video

На автошоу в Женеве презентовали новый MG3. Третье поколение компактной модели В-класса выйдет на европейский рынок в марте. Об авто рассказали на официальном сайте британского бренда.

Хэтчбек дебютировал со 192-сильной гибридной установкой Фото: MG

Хэтчбек MG3 2024 выглядит значительно выразительнее, чем его предшественник. У него широкая радиаторная решетка, раскосые диодные фары и выраженный "нос". Капот и боковины выполнены рельефными. К тому же, автомобиль немного подрос.

Размеры MG3 2024:

длина — 4113 мм;

ширина — 1797 мм;

высота — 1502 мм;

колесная база — 2570 мм.

MG3 получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин Фото: MG

Хэтчбек стал просторнее, а объем его багажника вырос до 293 л. В салоне улучшены материалы отделки, а на передней панели установлены два дисплея — 7-дюймовая виртуальная панель приборов и 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Важно

Тест-драйв MG ZS EV: самый доступный электромобиль в Украине

Базовая комплектация MG3 2024 включает кондиционер, парктроник, камеру и навигацию. Самый дорогой вариант Trophy добавляет отделку искусственной кожей, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, подогрев кресел и руля. Во всех версиях есть комплекс безопасности MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения и контроль "слепых" зон.

Комплектация хэтчбека расширена Фото: MG

Новый MG3 дебютировал в мощной гибридной версии на 192 л. с. с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. С нестандартным 3-ступенчатым автоматом он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 170 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,4 л на 100 км.

Объем багажника вырос до 293 л Фото: MG

Гибрид MG3 будет стоить около 20 000 евро в базовом исполнении и станет недорогой альтернативой Volkswagen Polo GTI или Mini Cooper. Позже в отдельных странах возможно появление 1,5-литровой бензиновой модификации стоимостью около 15 000 евро.

Кстати, на автосалоне в Женеве также презентовали и недорогой электромобиль Renault за 25 000 евро.

Также Фокус рассказывал, что Hyundai отказываются от бензиновых заряженных хэтчбеков.