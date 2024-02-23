Hyundai отказывается от двух недорогих спортивных моделей: названа причина

Hyundai отказывается от заряженных бензиновых моделей i20 N и i30 N. Новые спортивные авто южнокорейской марки будут электрическими.

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Компания Hyundai в феврале прекратила производство моделей i20 N и i30 N. Заряженные хэтчбеки вскоре покинут европейский рынок. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Автопроизводитель объяснил отказ от спортивных моделей заботой об окружающей среде. Модельный ряд Hyundai активно электрифицируют и к 2035 году из европейской линейки марки исчезнут модели с двигателями внутреннего сгорания.

Hyundai i20 N Фото: Hyundai

Впрочем, полностью от заряженных N-моделей в Hyundai не отказываются. Вскоре на рынок выйдет сверхмощный электромобиль Hyundai Ioniq N. Он, конечно, дороже Hyundai i20 N и i30 N, но и быстрее.

Заряженный хэтчбек Hyundai i30 N выпускался с 2017 года. Модель предлагали с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой в версиях на 250 и 280 л. с. Сначала ее оборудовали только 6-ступенчатой механической КПП, однако впоследствии добавили робот с двумя сцеплениями.

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В 2021 году появился более компактный Hyundai i20 N. Его оборудовали 1,6-литровым турбомотором мощностью 204 л. с.

Между прочим, выпуск заряженных спортивных моделей прекращает и Alfa Romeo.

Также Фокус рассказывал, что Volvo отказались от дизельных автомобилей.