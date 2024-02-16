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Alfa Romeo прекратит производство самых ярких моделей: что предложат взамен (фото)

Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio
Фото: Stellantis | Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio прекратят выпускать в июне

Alfa Romeo Giulia и Stelvio в версии Quadrifoglio оборудованы турбомотором Ferrari мощностью более 500 сил. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

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Alfa Romeo снимет с производства заряженные седан Giulia и кроссовер Stelvio в версии Quadrifoglio. Обе модели прекратят выпускать в июне этого года. Информацию подтвердил первый вице-президент Alfa Romeo и Fiat Лари Доминик на своей странице в Linkedin.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Фото: Stellantis

Причины отказа от спортивных моделей он не назвал, однако намекнул, что это связано с электрификацией итальянского бренда. Стандартные Alfa Romeo Giulia и Stelvio останутся на конвейере и будут еще выпускаться несколько лет.

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Лари Доминик отметил, что ожидается "новая" глава в истории Quadrifoglio, ведь готовятся новые электрические Alfa Romeo Stelvio и Giulia. Ранее СЕО Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато рассказал, что мощность этих моделей достигнет 1000 сил.

Спортивный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio презентовали в 2016 году. Два года спустя появился заряженный кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Фото: Stellantis

Оба авто оборудованы 2,9-литровым V6 твин-турбо производства Ferrari. Изначально двигатель развивал 510 л.с., а в 2023 году его мощность выросла до 520 л.с.

Разгон до сотни у обоих авто занимает менее 4 с. Максимальная скорость Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio составляет 307 км/ч, а Stelvio Quadrifoglio — 283 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что Volvo прекратили выпуск дизельных моделей.

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