Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Alfa Romeo припинить виробництво найяскравіших моделей: що запропонують взамін (фото)

Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio
Фото: Stellantis | Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio припинять випускати в червні

Alfa Romeo Giulia та Stelvio у версії Quadrifoglio обладнані турбомотором Ferrari потужністю понад 500 сил. Розгін до 100 км/год займає менш ніж 4 секунди.

Related video

Alfa Romeo зніме з виробництва заряджені седан Giulia і кросовер Stelvio у версії Quadrifoglio. Обидві моделі припинять виготовляти у червні цього року. Інформацію підтвердив перший віцепрезидент Alfa Romeo і Fiat Ларі Домінік на своїй сторінці в Linkedin.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Фото: Stellantis

Причини відмови від спортивних моделей він не назвав, однак натякнув, що це пов’язано із електрифікацією італійського бренду. Стандартні Alfa Romeo Giulia і Stelvio залишаться на конвеєрі і їх ще випускатимуть кілька років.

Важливо
Авангардний дизайн і електромотор: презентовано нового італійського конкурента Mini (фото)
Авангардний дизайн і електромотор: презентовано нового італійського конкурента Mini (фото)

Ларі Домінік зазначив, що очікується "нова" глава в історії Quadrifoglio, адже готуються нові електричні Alfa Romeo Stelvio і Giulia. Раніше СЕО Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато розповів, що потужність цих моделей сягне 1000 сил.

Спортивний седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio презентували в 2016 році. Два роки по тому з’явився заряджений кросовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Фото: Stellantis

Обидва авто обладнані 2,9-літровим V6 твін-турбо виробництва Ferrari. Спочатку двигун розвивав 510 к. с., а в 2023 році його потужність виросла до 520 к. с.

Розгін до сотні в обох авто займає менше 4 с. Максимальна швидкість Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio складає 307 км/год, а Stelvio Quadrifoglio — 283 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що Volvo припинили випуск дизельних моделей.

Також ми писали, що Volkswagen відмовляється від ліфтбека Arteon.