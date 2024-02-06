Volkswagen зняв із виробництва свою найстильнішу модель: чим її замінять (фото)

Ліфтбек Volkswagen Arteon уже зняли з виробництва, а складання універсала припинять до 2026 року. Наступником моделі стане стильний електромобіль.

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Volkswagen припинив випуск ліфтбека Arteon. Прессекретар німецького бренду Мартін Хубе підтвердив сайту Motor1, що останні автомобілі були зібрані на підприємстві в Емдені наприкінці 2023 року.

Універсал Volkswagen Arteon Shooting Brake випускатимуть до 2026 року Фото: Volkswagen

Рішення зняти Volkswagen Arteon із виробництва зумовлене невисоким попитом на ліфтбек, а також появою заміни. Наступником моделі став електромобіль Volkswagen ID.7 зі схожим стрімким силуетом. Він же замінив і седан Volkswagen Passat на європейському ринку.

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Примітно, що універсал Volkswagen Arteon Shooting Brake поки що залишається на конвеєрі — його планують випускати до 2026 року. Річ у тім, що універсал Volkswagen ID.7 поки що не випускають — його мають представити нинішнього року.

На зміну Arteon прийшов Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon представили у 2017 році як заміну моделі СС. Обтічний ліфтбек побудували на платформі VW Passat, а у 2020 році з'явилася версія в кузові універсал. На вибір пропонували двигуни потужністю до 320 к. с.

Volkswagen останнім часом скорочує лінійку та відмовляється від непопулярних моделей. Зокрема, раніше стало відомо про відмову від кабріолета VW T-Roc.

Також Фокус розповідав, що можуть зняти з виробництва й електромобіль Volkswagen ID.3.