На зміну Passat: Volkswagen показав флагманський електрокар із запасом ходу 700 км (відео)

Електромобіль Volkswagen ID.7 — п'ятиметровий ліфтбек з обтічним дизайном. Автомобіль оснащений 286-сильним мотором і отримав цілий набір інноваційних технологій.

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Напередодні відкриття автошоу у Шанхаї презентовано новий Volkswagen ID.7. Великий ліфтбек D-класу стане флагманом в електричній лінійці бренду і надійде у продаж із осені. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

У ліфтбека обтічний силует Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.7 наступник седана Passat. Як відомо, нове покоління Volkswagen Passat запропонують виключно у кузові універсал, а чотиридверну модель вже зняли з виробництва. Електрокар дещо більший за попередника.

Габарити Volkswagen ID.7 2024:

довжина – 4961 мм;

ширина – 1862 мм;

висота – 1538 мм;

колісна база – 2966 мм;

маса – 2122 кг.

Запас ходу топової версії складає 700 км Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen ID.7 2024

Новий Volkswagen ID.7 відрізняється стрімким обтічним дизайном з похилим дахом і плавними обводами — такий дизайн дозволив знизити коефіцієнт лобового опору до 0,23. Передня частина витримана у традиційній стилістиці електрокарів Volkswagen ID – з розкосими фарами, з'єднаними діодною вставкою.

Електрокар отримав мініатюрну панель приладів Фото: Volkswagen

У салоні Volkswagen ID.7 2024 встановили тоненьку віртуальну панель приладів та великий 15-дюймовий тачскрин. Є проекція на лобове скло, причому з функцією доповненої реальності. Передні сидіння розділені високою дворівневою центральною консоллю.

Електромобіль Volkswagen ID.7 отримав цілий набір сучасних технологій. Його дах може змінювати рівень тонування натисканням кнопки. Клімат-контроль здатний самостійно відкривати та закривати вентиляційні решітки, а також керувати потоками повітря.

Передні сидіння обладнані автоматичним клімат-контролем Фото: Volkswagen

Сидіння Volkswagen ID.7 також оснащені клімат-контролем – для підтримки температури він автоматично активує підігрів та вентиляцію. А паркувальний автопілот здатний запам'ятовувати маневри — це дуже до речі, якщо машину постійно залишають в одному місці. Також серед опцій є 700-ватна акустика Harman Kardon та масаж крісел.

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Характеристики Volkswagen ID.7 2024

Електромобіль Volkswagen ID.7 дебютував у задньопривідній версії з 286-сильним двигуном. Максимальна швидкість ліфтбека обмежена на 155 км/год.

На вибір запропоновані батареї ємністю 82 та 91 кВт∙год. Запас ходу становить 615 та 700 км, відповідно. Електрокар підтримує швидке заряджання потужністю до 200 кВт.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen презентував електричного наступника Polo вартістю 25 000 євро.

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