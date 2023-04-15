В Україні з'явиться новий флагманський кросовер Volvo: подробиці та ціни (фото)
Електромобіль Volvo EX90 змінює модель XC90. Кросовер запропонують у версіях на 408 та 517 к. с., а його запас ходу сягає 580 км.
В Україні буде представлено новий Volvo EX90. Флагманський електрокросовер шведської марки з'явиться у нашій країні у другому кварталі 2024 року, але на нього вже приймають попередні замовлення. Про це стало відомо журналістам Авто24.
Електромобіль Volvo EX90 вже зібрав 22 замовлення. Також стала відома і вартість автомобіля. Базова версія коштуватиме 3 363 394 гривні. Вона оснащена двома двигунами загальною потужністю 408 к. с. та розганяється до 100 км/год за 5,9 с, а запас ходу становить 585 км. Заряджання на 80% у швидкому режимі займає півгодини.
Топовий варіант Performance оцінили в 3 483 094 гривні. Він отримав 517-сильну установку та розганяється до сотні за 4,9 с, а також може проїхати 580 км без підзарядки.
Електромобіль Volvo EX90 прийшов на зміну моделі XC90. Великий семимісний кросовер зберіг знайомий гранований дизайн попередника, але побудований на новітній платформі SPA2.Важливо
Новий Volvo EX90 став просторішим усередині і отримав мультимедійну систему на базі Google Android з великим тачскрином портретного формату.
А ще EX90 – найбезпечніший Volvo в історії. Кросовер отримав інноваційну систему напівавтономного водіння та може визначати погіршення самопочуття водія.
Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo створили недорогий спортивний електрокросовер з розгоном до 100 км/год за 3,7 с.
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