В Україні з'явиться новий флагманський кросовер Volvo: подробиці та ціни (фото)

Електромобіль Volvo EX90 змінює модель XC90. Кросовер запропонують у версіях на 408 та 517 к. с., а його запас ходу сягає 580 км.

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В Україні буде представлено новий Volvo EX90. Флагманський електрокросовер шведської марки з'явиться у нашій країні у другому кварталі 2024 року, але на нього вже приймають попередні замовлення. Про це стало відомо журналістам Авто24.

Електрокросовер запропонують у версіях на 408 та 517 к. с. Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX90 вже зібрав 22 замовлення. Також стала відома і вартість автомобіля. Базова версія коштуватиме 3 363 394 гривні. Вона оснащена двома двигунами загальною потужністю 408 к. с. та розганяється до 100 км/год за 5,9 с, а запас ходу становить 585 км. Заряджання на 80% у швидкому режимі займає півгодини.

Топовий варіант Performance оцінили в 3 483 094 гривні. Він отримав 517-сильну установку та розганяється до сотні за 4,9 с, а також може проїхати 580 км без підзарядки.

У салоні встановлено сенсорний дисплей портретного формату Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX90 прийшов на зміну моделі XC90. Великий семимісний кросовер зберіг знайомий гранований дизайн попередника, але побудований на новітній платформі SPA2.

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Новий Volvo EX90 став просторішим усередині і отримав мультимедійну систему на базі Google Android з великим тачскрином портретного формату.

Запас ходу електрокара складає 580-585 км Фото: Volvo

А ще EX90 – найбезпечніший Volvo в історії. Кросовер отримав інноваційну систему напівавтономного водіння та може визначати погіршення самопочуття водія.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo створили недорогий спортивний електрокросовер з розгоном до 100 км/год за 3,7 с.

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