Ціна $27 500 і 3,7 с до сотні: Geely та Volvo створили спортивний електрокросовер (фото)
Електромобіль Zeekr X запропонують у 272-сильній задньопривідній та 428-сильній повнопривідній версіях. В обох модифікаціях запас перевищує 500 км.
У Китаї офіційною презентували новий Zeekr X. Кросовер від нового підрозділу Geely надходить у продаж на батьківщині з червня за ціною від 189 900 до 209 800 юанів ($27 500 – 30 500), а пізніше розпочнеться експорт моделі до Європи. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Компактний кросовер Zeekr X – третя модель електричного бренду. Це спільна технологія Geely і Volvo. Зокрема, зовнішній вигляд електрокара розроблений у дизайн-студії у шведському Гетеборзі.
У зовнішньому вигляді Zeekr X 2023 переважають грані. У кросовера вигнута віконна лінія, короткі звиси кузова та оригінальний дизайн передньої частини з високо розташованими фарами.
Розміри Zeekr X 2023:
- довжина – 4450 мм;
- ширина – 1836 мм;
- висота – 1572 мм;
- колісна база – 2750 мм.
У салоні встановлені двоспицеве кермо та невелика віртуальна панель приладів. Цікава деталь: 14,6-дюймовий тачскрин може рухатися спеціальними напрямними. Зі складеними сидіннями об'єм багажника дорівнює 1182 л.Важливо
В основі Zeekr X 2023 лежить нова платформа SEA, яку також використовує кросовер Smart#1. Китайський електромобіль запропонують у 272-сильній задньопривідній та 428-сильній повнопривідній версіях: розгін до 100 км/год займає 5,8 с та 3,7 с, відповідно.
Новий Zeekr X 2023 отримав літієву батарею на 66 кВт∙год. Запас ходу становить 560 км у задньопривідному варіанті та 512 км – у повнопривідному.
Раніше Фокус повідомляв, що китайські електромобілі Zeekr вже з'явилися в Україні — до нашої країни привезли модель із запасом ходу 700 км.
Також ми писали, що в Малайзії презентували сімейний кросовер із "начинкою" від Volvo