Ціна $27 500 і 3,7 с до сотні: Geely та Volvo створили спортивний електрокросовер (фото)

Електромобіль Zeekr X запропонують у 272-сильній задньопривідній та 428-сильній повнопривідній версіях. В обох модифікаціях запас перевищує 500 км.

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У Китаї офіційною презентували новий Zeekr X. Кросовер від нового підрозділу Geely надходить у продаж на батьківщині з червня за ціною від 189 900 до 209 800 юанів ($27 500 – 30 500), а пізніше розпочнеться експорт моделі до Європи. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Модель запропонована у версіях на 272 та 428 к. с. Фото: Geely

Компактний кросовер Zeekr X – третя модель електричного бренду. Це спільна технологія Geely і Volvo. Зокрема, зовнішній вигляд електрокара розроблений у дизайн-студії у шведському Гетеборзі.

У зовнішньому вигляді Zeekr X 2023 переважають грані. У кросовера вигнута віконна лінія, короткі звиси кузова та оригінальний дизайн передньої частини з високо розташованими фарами.

У дизайні Zeekr X переважають грані Фото: Geely

Розміри Zeekr X 2023:

довжина – 4450 мм;

ширина – 1836 мм;

висота – 1572 мм;

колісна база – 2750 мм.

У авто невеликий віртуальний щиток приладів Фото: Geely Сенсорний дисплей пересувається спеціальними напрямними Фото: Geely

У салоні встановлені двоспицеве кермо та невелика віртуальна панель приладів. Цікава деталь: 14,6-дюймовий тачскрин може рухатися спеціальними напрямними. Зі складеними сидіннями об'єм багажника дорівнює 1182 л.

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В основі Zeekr X 2023 лежить нова платформа SEA, яку також використовує кросовер Smart#1. Китайський електромобіль запропонують у 272-сильній задньопривідній та 428-сильній повнопривідній версіях: розгін до 100 км/год займає 5,8 с та 3,7 с, відповідно.

Зі складеними задніми сидіннями виходить 1182-літровий багажник. Фото: Geely

Новий Zeekr X 2023 отримав літієву батарею на 66 кВт∙год. Запас ходу становить 560 км у задньопривідному варіанті та 512 км – у повнопривідному.

Раніше Фокус повідомляв, що китайські електромобілі Zeekr вже з'явилися в Україні — до нашої країни привезли модель із запасом ходу 700 км.

Також ми писали, що в Малайзії презентували сімейний кросовер із "начинкою" від Volvo