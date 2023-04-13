Цена $27 500 и 3,7 с до сотни: Geely и Volvo создали спортивный электрокроссовер (фото)

Электромобиль Zeekr X предложат в 272-сильной заднеприводной и 428-сильной полноприводной версиях. В обеих модификациях запас хода превышает 500 км.

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В Китае официальной презентовали новый Zeekr X. Кроссовер от нового подразделения Geely поступает в продажу на родине с июня по цене от 189 900 до 209 800 юаней ($27 500 – 30 500), а позже начнется экспорт модели в Европу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Модель предложена в версиях на 272 и 428 л. с. Фото: Geely

Компактный кроссовер Zeekr X – третья модель от электрического бренда. Это совместная разработка Geely и Volvo. В частности, внешний вид электрокара разработан в дизайн-студии в шведском Гетеборге.

В во внешнем виде Zeekr X 2023 преобладают грани. У кроссовера изогнутая оконная линия, короткие свесы кузова и оригинальный дизайн передней части с высоко расположенными фарами.

В дизайне Zeekr X преобладают грани Фото: Geely

Размеры Zeekr X 2023:

длина – 4450 мм;

ширина – 1836 мм;

высота – 1572 мм;

колесная база – 2750 мм.

У авто небольшой виртуальный щиток приборов Фото: Geely Сенсорный дисплей передвигается по специальным направляющим Фото: Geely

В салоне установлены двухспицевый руль и небольшая виртуальная панель приборов. Интересная деталь: 14,6-дюймовый тачскрин может двигаться по специальным направляющим. Со сложенными сиденьями объем багажника равен 1182 л.

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В основе Zeekr X 2023 лежит новая платформе SEA, которую также использует кроссовер Smart#1. Китайский электромобиль предложат в 272-сильной заднеприводной и 428-сильной полноприводной версиях: разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с и 3,7 с, соответственно.

Со сложенными задними сиденьями получается 1182-литровый багажник Фото: Geely

Новый Zeekr X 2023 получил литиевую батарею на 66 кВт∙ч. Запас хода составляет 560 км в заднеприводном варианте и 512 км – в полноприводном.

Ранее Фокус сообщал, что китайские электромобили Zeekr уже появились в Украине — в нашу страну привезли модель с запасом хода 700 км.

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