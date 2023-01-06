В Украине появился новый электромобиль от Volvo с запасом хода 700 км (фото)

Zeekr 001 доступен в версиях мощностью 272-544 л. с., а его топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с. Комплектация электрокара включает пневмподвеску, электропривод и массаж сидений.

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В Украину привезли новый Zeekr 001. Электромобиль премиум-класса стоит от 50 000 до 80 000 долларов. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Zeekr – новый электрический бренд концерна Geely. Модели создаются при активном участии специалистов Volvo и даже один из инжиниринговых центров компании расположен в Швеции.

[ + – ] Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с Фото: Auto-consulting

Электромобиль Zeekr 001 – первая модель марки. Это обтекаемый лифтбэк со стремительным профилем и высоко посаженными фарами. Авто достигает 4970 мм в длину при колесной базе в 3005 мм и обладает низким (0,23) коэффициентом лобового сопротивления.

[ + – ] На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: Auto-consulting

В отделке салона уже в базовой версии использована кожа Nappa. Электрокар Zeekr 001 получил узкую виртуальную панель приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин.

[ + – ] Сиденья обшиты дорогой кожей Nappa Фото: Auto-consulting

Спортивные передние сиденья оснащены электроприводом и массажем. Также комплектация включает трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, акустику Yamaha и пневмоподвеску с изменяемым (117-200 мм) клиренсом.

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Новый Zeekr 001 предложен заднеприводной 272-сильной и полноприводной 544-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 и 3,8 с, соответственно.

[ + – ] Дверь багажника получила электропривод Фото: Auto-consulting

В Украине для лифтбэка на выбор предлагают батареи на 86 и 100 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 526 км, во втором — 606 км в полноприводной версии и 712 км — в заднеприводной. Батарею можно заряжать от быстрых станций мощностью до 360 кВт. К слову, в 2023 году у Zeekr 001 появится новая версия с запасом хода 1000 км.

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