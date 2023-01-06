В Україні з'явився новий електромобіль від Volvo із запасом ходу 700 км (фото)

Zeekr 001 доступний у версіях потужністю 272-544 к. с., топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,8 с. Комплектація електрокара включає пневмопідвіску, електропривід та масаж сидінь.

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В Україну привезли новий Zeekr 001. Електромобіль преміум-класу коштує від 50 000 до 80 000 доларів. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Zeekr – це новий електричний бренд концерну Geely. Моделі створюються за участі фахівців Volvo і навіть один з інжинірингових центрів компанії розташований у Швеції.

[ + – ] Топова версія розганяється до 100 км/год за 3,8 с Фото: Auto-consulting

Електромобіль Zeekr 001 – це перша модель марки. Це обтічний ліфтбек зі стрімким профілем і високо посадженими фарами. Авто досягає 4970 мм у довжину при колісній базі в 3005 мм і має низький (0,23) коефіцієнт лобового опору.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий тачскрін. Фото: Auto-consulting

В обробці салону вже в базовій версії використано шкіру Nappa. Електрокар Zeekr 001 отримав вузьку віртуальну панель приладів та великий 15,4-дюймовий тачскрін.

[ + – ] Сидіння обшиті дорогою шкірою Nappa Фото: Auto-consulting

Спортивні передні сидіння оснащені електроприводом та масажем. Також комплектація включає тризонний клімат-контроль, електропривід дверей багажника, акустику Yamaha та пневмопідвіску зі змінним (117-200 мм) кліренсом.

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Новий Zeekr 001 запропонований задньопривідною 272-сильною та повнопривідною 544-сильною версіями. Розгін до 100 км/год займає 6,9 та 3,8 с, відповідно.

[ + – ] Двері багажника отримали електропривід Фото: Auto-consulting

В Україні для ліфтбека на вибір пропонують батареї на 86 та 100 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 526 км, у другому — 606 км у повнопривідній версії та 712 км — у задньопривідній. Батарею можна заряджати від швидких станцій потужністю до 360 квт. До речі, у 2023 році у Zeekr 001 з'явиться нова версія із запасом ходу 1000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що до України привезуть недорогий електромобіль MG 4 із запасом ходу до 435 км.