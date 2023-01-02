У Європі з'явиться новий електромобіль від Volvo із запасом ходу понад 1 000 км (фото)

Топова версія Zeekr 001 коштуватиме майже 70 000 доларів. Електрокросовер отримає 536-сильну установку та зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 4 с.

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Електромобіль Zeekr 01 незабаром отримає топову "далекобійну" версію. Вона має рекордний запас понад 1 000 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Якщо точніше, то паспортний запас кросовера складає 1 032 км. Цього досягли за рахунок величезної батареї ємністю 140 кВт∙год розробки CATL.

[ + – ] Величезну батарею для авто розробили CATL Фото: Geely

Новий Zeekr 01 зі збільшеною батареєю надійде у виробництво з другої половини 2023 року. Усього випустять лише 1 000 таких авто вартістю майже 70 000 доларів. Кросовер буде доступний у Китаї, а також вийде на європейський ринок.

[ + – ] Електрокар випустять лімітованою серією Фото: Geely

Нагадаємо, що Zeekr 01 — перша модель нового електричного бренду концерну Geely. Вона розроблена у Швеції фахівцями Volvo.

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Електричний кросовер досягає 5 м у довжину при колісній базі в 3 м. Авто відрізняється обтічним дизайном із похилим дахом, а в його салоні встановлені спортивні шкіряні сидіння з електроприводом і вентиляцією.

[ + – ] Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Geely

Електрокар Zeekr 01 оснащений двома двигунами загальною потужністю 536 к. с. Топова версія моделі поважчала, але залишається швидкою — розгін до 100 км/год займає приблизно 4 с. Авто отримає повний привід і пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

Раніше Фокус повідомляв, що в лінійці Zeekr уже з'явилася друга модель — розкішний електричний мінівен із запасом ходу 675 км.