В Европе появится новый электромобиль от Volvo с запасом хода свыше 1000 км (фото)

Топовая версия Zeekr 001 будет стоить около 70 000 долларов. Электрокроссовер получит 536-сильную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4 с.

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Электромобиль Zeekr 01 вскоре получит топовую "дальнобойную" версию. Она обладает рекордным запасом более 1000 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Если точнее, то паспортный запас хода кроссовера составляет 1032 км. Этого добились за счет огромной батареи емкостью 140 кВт∙ч разработки CATL.

[ + – ] Огромную батарею для авто разработали в CATL Фото: Geely

Новый Zeekr 01 с увеличенной батареей поступит в производство со второй половины 2023 года. Всего выпустят только 1000 таких авто стоимостью около 70 000 долларов. Кроссовер будет доступен в Китае, а также выйдет на европейский рынок.

[ + – ] Электрокар выпустят лимитированной серией Фото: Geely

Напомним, что Zeekr 01 — первая модель нового электрического бренда концерна Geely. Она разработана в Швеции специалистами Volvo.

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Geely презентовали стильный и недорогой электромобиль за $5700 (фото)

Электрический кроссовер достигает 5 м в длину при колесной базе в 3 м. Авто отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей, а в его салоне установлены спортивные кожаные сиденья с электроприводом и вентиляцией.

[ + – ] Салон отделан дорогой кожей Фото: Geely

Электрокар Zeekr 01 оснащен двумя моторами общей мощностью 536 л. с. Топовая версия модели потяжелела, но остается быстрой – разгон до 100 км/ч занимает около 4 с. Авто получит полный привод и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

Ранее Фокус сообщал, что в линейке Zeekr уже появилась вторая модель — роскошный электрический минивэн с запасом хода 675 км.