В Украине появятся два новых кроссовера Lexus: первые подробности (фото)
Новый Lexus RX приедет в Украину весной и будет доступен в бензиновых и гибридных версиях. Кроме того, в нашей стране впервые появится электромобиль Lexus.
Lexus выведет на украинский рынок две новых модели. Кроссовер Lexus RX пятого поколения и электромобиль RZ появятся в нашей стране весной. Об этом стало известно изданию "Автоцентр".
Новый Lexus RX 2023 сохраняет знакомый дизайн с покатой крышей и веретенообразной решеткой радиатора и по размерам сопоставим с предшественником. Однако вся "начинка" у автомобиля полностью новая – он построен на платформе TNGA, как Toyota Camry и RAV4.Важно
Кроссовер Lexus RX стал просторнее внутри и получил большой сенсорный дисплей. На смену 3,5-литровому бензиновому V6 пришла 2,4-литровая 275-сильная турбочетверка. Также доступны гибридные версии на 245, 306 и 367 л. с.
Электрокроссовер Lexus RZ по дизайну напоминает RX и сопоставим с ним по размерам. Модель является премиальной альтернативой Toyota bZ4X, ведь построена на той же платформе e-TNGA. Среди особенностей авто – опционный руль-штурвал.
Новый Lexus RZ дебютировал в полноприводной 313-сильной версии, но также должен появиться и переднеприводной вариант на 204 л. с. Запас хода электрокара составляет 450 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится новая Toyota Corolla Cross. Кроссовер будет доступен исключительно в гибридной версии.