В Украине появятся два новых кроссовера Lexus: первые подробности (фото)

Новый Lexus RX приедет в Украину весной и будет доступен в бензиновых и гибридных версиях. Кроме того, в нашей стране впервые появится электромобиль Lexus.

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Lexus выведет на украинский рынок две новых модели. Кроссовер Lexus RX пятого поколения и электромобиль RZ появятся в нашей стране весной. Об этом стало известно изданию "Автоцентр".

[ + – ] Lexus RX предложен в бензиновой и гибридной версиях Фото: Lexus

Новый Lexus RX 2023 сохраняет знакомый дизайн с покатой крышей и веретенообразной решеткой радиатора и по размерам сопоставим с предшественником. Однако вся "начинка" у автомобиля полностью новая – он построен на платформе TNGA, как Toyota Camry и RAV4.

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Кроссовер Lexus RX стал просторнее внутри и получил большой сенсорный дисплей. На смену 3,5-литровому бензиновому V6 пришла 2,4-литровая 275-сильная турбочетверка. Также доступны гибридные версии на 245, 306 и 367 л. с.

[ + – ] Электрокроссовер Lexus RZ обладает запасом хода 400 км Фото: Lexus

Электрокроссовер Lexus RZ по дизайну напоминает RX и сопоставим с ним по размерам. Модель является премиальной альтернативой Toyota bZ4X, ведь построена на той же платформе e-TNGA. Среди особенностей авто – опционный руль-штурвал.

[ + – ] Для Lexus RZ доступен оригинальный руль-штурвал Фото: Lexus

Новый Lexus RZ дебютировал в полноприводной 313-сильной версии, но также должен появиться и переднеприводной вариант на 204 л. с. Запас хода электрокара составляет 450 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится новая Toyota Corolla Cross. Кроссовер будет доступен исключительно в гибридной версии.