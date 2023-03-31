Автопилот и запас хода свыше 400 км: Geely представили электрокар по цене Duster (фото)
Maple Caocao 60 — недорогой лифтбэк С-класса со сдержанным дизайном. Электромобиль оснащен 163-сильным мотором, а его батарею можно быстро заменить при разряде.
В Китае презентовали электромобиль Maple Caocao 60. Бюджетная модель от нового бренда концерна Geely вскоре появится в продаже по цене от 119 800 до 139 800 юаней ($17 400 – 20 400). Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Maple Caocao 60 назвали в честь знаменитого китайского полководца ІІІ века Цао Цао. Электрокар Geely будут использовать в такси и каршеринге, но он также поступит и в свободную продажу.
Электромобиль Maple Caocao 60 – лифтбэк С-класса со сдержанным дизайном. У него высокий капот, раскосые фары, покатая крыша и заостренная задняя часть.
Габариты Maple Caocao 60:
- длина – 4640 мм;
- ширина – 1870 мм;
- высота – 1600 мм;
- колесная база – 2760 мм.
В салоне установили тоненький цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Все кнопки внутри крупные. Среди опций есть вентиляция сидений и даже автопилот.
Электромотор мощностью 163 л. с. приводит в движение передние колеса. Емкость батареи не разглашают, но известно, что запас хода составит 415 км. Батарея выполнена быстросъемной, то есть ее можно не подзаряжать, а заменить.
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