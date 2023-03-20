Geely и Volvo показали спортивный гибридный кроссовер с необычным дизайном (фото)

Кроссовер предложат с подключаемой гибридной силовой установкой. Новый Lynk & Co 08 дебютирует в Китае 30 марта.

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В Китае показали новый спортивный гибридный кроссовер Lynk & Co 08, созданный совместными усилиями Geely и Volvo. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Бренд Lynk & Co был основан в 2016 году. В модельный ряд компании преимущественно входят гибридные автомобили.

Lynk & Co 08 является купеобразным кроссовером с гибридной силовой установкой. Он построен на платформе CMA 2.0, которая также ляжет в основу нового Volvo XC60.

Новинка получила необычный дизайн с множеством интересных решений. Спереди установлена двухрядная оптика с ходовыми огнями, огибающими капот.

Сзади разместили необычные задние фонари, соединенные вместе. Внизу на бампере находится массивный диффузор.

Lynk & Co 08 имеет множество интересных дизайнерских решений Фото: Lynk & Co

Кроссовер отличается скошенной сзади крышей. По бокам установлены массивные воздухозаборники с черными вставками.

Lynk & Co 08 получил скошенную сзади крышу Фото: Lynk & Co

Lynk & Co 08 станет первым автомобилем, использующим информационно-развлекательную систему под управлением Meizu Flyme Auto. Она предлагает широкий функционал и удобный интерфейс.

Lynk & Co 08 оснастят информационно-развлекательной системой на базе Meizu Flyme Auto Фото: Lynk & Co

Новый кроссовер станет подзаряжаемым гибридом с 1,5-литровым турбодвигателем Volvo и электромотором. Ожидается, что мощность силовой установки превысит 300 л.с.

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Новинка дебютирует в Китае 30 марта. Пока Lynk & Co показали только несколько снимков кроссовера.

Ранее Фокус писал, что в Китае презентовали новый гибридный кроссовер Lynk&Co 09 EM-P.