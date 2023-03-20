Geely та Volvo показали спортивний гібридний кросовер з незвичайним дизайном (фото)

Кросовер запропонують з гібридною силовою установкою, що підключається. Новий Lynk & Co 08 дебютує у Китаї 30 березня.

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У Китаї показали новий спортивний гібридний кросовер Lynk & Co 08, створений спільними зусиллями Geely та Volvo. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Бренд Lynk & Co був заснований у 2016 році. У модельний ряд компанії здебільшого входять гібридні автомобілі.

Lynk & Co 08 є купеподібним кросовером із гібридною силовою установкою. Він побудований на платформі CMA 2.0, що також ляже в основу нового Volvo XC60.

Новинка отримала незвичайний дизайн із безліччю цікавих рішень. Спереду встановлена дворядна оптика з ходовими вогнями, що обгинають капот.

Ззаду розмістили незвичайні задні ліхтарі. Внизу на бампері знаходиться потужний дифузор.

Lynk & Co 08 має багато цікавих дизайнерських рішень Фото: Lynk & Co

Кросовер відрізняється скошеним ззаду дахом. З боків встановлені масивні повітрозабірники із чорними вставками.

Lynk & Co 08 отримав скошений позаду дах Фото: Lynk & Co

Lynk & Co 08 стане першим автомобілем, який використовує інформаційно-розважальну систему під керуванням Meizu Flyme Auto. Вона пропонує широкий функціонал та зручний інтерфейс.

Lynk & Co 08 оснастять інформаційно-розважальною системою на базі Meizu Flyme Auto Фото: Lynk & Co

Новий кросовер стане гібридом, що заряджається, з 1,5-літровим турбодвигуном Volvo і електромотором. Очікується, що потужність силової установки перевищить 300 к. с.

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Новинка дебютує у Китаї 30 березня. Поки що Lynk & Co показали лише кілька знімків кросовера.

Раніше Фокус писав, що у Китаї презентували новий гібридний кросовер Lynk&Co 09 EM-P.