Geely та Volvo показали спортивний гібридний кросовер з незвичайним дизайном (фото)
Кросовер запропонують з гібридною силовою установкою, що підключається. Новий Lynk & Co 08 дебютує у Китаї 30 березня.
У Китаї показали новий спортивний гібридний кросовер Lynk & Co 08, створений спільними зусиллями Geely та Volvo. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Бренд Lynk & Co був заснований у 2016 році. У модельний ряд компанії здебільшого входять гібридні автомобілі.
Lynk & Co 08 є купеподібним кросовером із гібридною силовою установкою. Він побудований на платформі CMA 2.0, що також ляже в основу нового Volvo XC60.
Новинка отримала незвичайний дизайн із безліччю цікавих рішень. Спереду встановлена дворядна оптика з ходовими вогнями, що обгинають капот.
Ззаду розмістили незвичайні задні ліхтарі. Внизу на бампері знаходиться потужний дифузор.
Кросовер відрізняється скошеним ззаду дахом. З боків встановлені масивні повітрозабірники із чорними вставками.
Lynk & Co 08 стане першим автомобілем, який використовує інформаційно-розважальну систему під керуванням Meizu Flyme Auto. Вона пропонує широкий функціонал та зручний інтерфейс.
Новий кросовер стане гібридом, що заряджається, з 1,5-літровим турбодвигуном Volvo і електромотором. Очікується, що потужність силової установки перевищить 300 к. с.Важливо
Новинка дебютує у Китаї 30 березня. Поки що Lynk & Co показали лише кілька знімків кросовера.
Раніше Фокус писав, що у Китаї презентували новий гібридний кросовер Lynk&Co 09 EM-P.