Geely та Volvo створили вражаючий карбоновий спорткар за 148 000 євро (фото)

Lynk&Co 03 TCR оснащений 340-сильним турбодвигуном виробництва Volvo. У його конструкції використано карбон, що знизило вагу авто до 1235 кг.

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У Китаї презентовано новий Lynk&Co 03 TCR. Потужний спортивний седан від преміум-підрозділу Geely надходить у продаж за ціною від 160 000 євро. Про це повідомляє сайт CarNewChina.

Нова модель — гоночна версія седана Lynk&Co 03 Cyan, створена для європейської гоночної серії TCR. Авто створювали фахівці Geely, Volvo та шведської гоночної команди Cyan Racing.

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Geely

Новий Lynk&Co 03 TCR зовні відрізняється від стандартної моделі агресивним обвісом, розширеними колісними арками та величезним заднім антикрилом. За рахунок використання карбону в конструкції, відмови від шумоізоляції та атрибутів комфорту масу авто знизили до 1265 кг. У салоні з'явився трубчастий каркас безпеки.

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Седан Lynk&Co 03 побудований на платформі Volvo XC40. У шведського кросовера запозичили і 2,0-літровий бензиновий турбодвигун, але його потужність підвищили до 340 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста секвентальна КПП.

[ + – ] Крила авто серйозно розширені Фото: Geely

Вперше новий Lynk&Co 03 TCR вийде на старт гоночної траси 30 квітня — він візьме участь у Гран-прі на португальському автодромі Аграві.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo спільно розробили електрокросовер, здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с.

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