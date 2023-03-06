Geely и Volvo создали впечатляющий карбоновый спорткар за 148 000 евро (фото)

Lynk&Co 03 TCR оснащен 340-сильным турбомотором производства Volvo. В его конструкции использован карбон, что снизило вес авто до 1235 кг.

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В Китае презентован новый Lynk&Co 03 TCR. Мощный спортивный седан от премиум-подразделения Geely поступает в продажу по цене от 160 000 евро. Об этом сообщает сайт CarNewChina.

Новая модель – гоночная версия седана Lynk&Co 03 Cyan, созданная для европейской гоночной серии TCR. Авто создавали специалисты Geely, Volvo и шведской гоночной команды Cyan Racing.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Geely

Новый Lynk&Co 03 TCR внешне отличается от стандартной модели агрессивным обвесом, расширенными колесными арками и огромным задним антикрылом. За счет использования карбона в конструкции, отказа от шумоизоляции и атрибутов комфорта массу авто снизили до 1265 кг. В салоне появился трубчатый каркас безопасности.

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Седан Lynk&Co 03 построен на платформе Volvo XC40. У шведского кроссовера позаимствовали и 2,0-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность повысили до 340 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая секвентальная КПП.

[ + – ] Крылья авто серьезно расширены Фото: Geely

Впервые новый Lynk&Co 03 TCR выйдет на старт гоночной трассы 30 апреля – он примет участие в Гран-при на португальском автодроме Аграве.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно разработали электрокроссовер, способный разогнаться до 100 км/ч за 3 с.

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