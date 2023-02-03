Представлен стильный электрокроссовер от Volvo с разгоном до сотни за 3 секунды (фото)
Zeekr X построят на платформе Geely SEA, которую также используют Smart #1 и Volvo EX30. Всего предложат несколько модификаций электрокроссовера.
Zeekr, дочерний бренд Geely и Volvo, представил свою новую модель. Роскошный электрокроссовер Zeekr X обладает необычным дизайном и впечатляющими характеристиками. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Электрокроссовер Zeekr X стал третьей моделью бренда. Он займет место между седаном Zeekr 001 и минивэном Zeekr 009.
Новинка отличается смелым дизайном, который выделяет ее среди конкурентов. Дверные ручки скрыты в кузове, а черные колесные арки и декоративные вставки только дополняют внешний вид.
Спереди установлена необычная светодиодная оптика. Изгибы капота только прибавляют спортивности во внешность модели.
Под небольшим задним стеклом расположены узкие задние фонари. На багажник установили стильный спойлер, который делает силуэт Zeekr X более изящным.
Zeekr X построен на платформе Geely SEA, которую также используют Smart #1 и Volvo EX30. Новинку, вероятнее всего, предложат в заднеприводной и полноприводной версиях с мощностью на 272 и 428 л.с. соответственно. Топовая версия электрокроссовера сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.Важно
Габариты Zeekr X:
- Длина – 4450 мм
- Ширина – 1836 мм
- Высота – 1572 мм
- Колесная база – 2750 мм
Сперва Zeekr X появится на китайском рынке в начале второго квартала. После этого модель отправят в Европу. Стоимость модели и подробные характеристики пока не раскрыли.
Ранее Фокус писал, что Volvo готовит первый в своей истории полностью электрический минивэн.