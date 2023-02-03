Представлен стильный электрокроссовер от Volvo с разгоном до сотни за 3 секунды (фото)

Zeekr X построят на платформе Geely SEA, которую также используют Smart #1 и Volvo EX30. Всего предложат несколько модификаций электрокроссовера.

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Zeekr, дочерний бренд Geely и Volvo, представил свою новую модель. Роскошный электрокроссовер Zeekr X обладает необычным дизайном и впечатляющими характеристиками. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Электрокроссовер Zeekr X стал третьей моделью бренда. Он займет место между седаном Zeekr 001 и минивэном Zeekr 009.

Новинка отличается смелым дизайном, который выделяет ее среди конкурентов. Дверные ручки скрыты в кузове, а черные колесные арки и декоративные вставки только дополняют внешний вид.

Спереди установлена необычная светодиодная оптика. Изгибы капота только прибавляют спортивности во внешность модели.

[ + – ] Zeekr X получил стильную оптику и изящные изгибы кузова Фото: Zeekr

Под небольшим задним стеклом расположены узкие задние фонари. На багажник установили стильный спойлер, который делает силуэт Zeekr X более изящным.

[ + – ] Zeekr X сильно отличается от конкурентов своим дизайном Фото: Zeekr

Zeekr X построен на платформе Geely SEA, которую также используют Smart #1 и Volvo EX30. Новинку, вероятнее всего, предложат в заднеприводной и полноприводной версиях с мощностью на 272 и 428 л.с. соответственно. Топовая версия электрокроссовера сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

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Габариты Zeekr X:

Длина – 4450 мм

Ширина – 1836 мм

Высота – 1572 мм

Колесная база – 2750 мм

Сперва Zeekr X появится на китайском рынке в начале второго квартала. После этого модель отправят в Европу. Стоимость модели и подробные характеристики пока не раскрыли.

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