Volvo готовит полностью электрический минивэн (фото)
Volvo готовит сразу три новые электрические модели для китайского рынка. Одной из новинок станет первый в истории бренда минивэн.
Компания Volvo в 2023 году представит в Китае свой первый полностью электрический минивэн. Для страны готовят еще две новые модели. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
О том что Volvo работает над созданием новых моделей стало известно во время брифинга компании для китайских СМИ. Там были показаны все новинки, которые будут продавать на рынке Китая.
В 2023 году на китайский рынок поступят шесть электромобилей Volvo. Кроссоверы XC40 и C40 уже продаются. Остальные четыре модели представят в Китае в конце 2023 года, среди которых флагманский электрокроссовер EX90.
Первый электрический минивэн Volvo, вероятнее всего, построят на базе Zeekr 009. Он оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. с максимальным запасом хода 675 км.
Минивэн Volvo будет отличаться от Zeekr 009 только дизайном. Платформа и силовая установка останутся без изменений, тем более, что разрабатывали их при участии специалистов шведской компании.Важно
Еще одной новинкой Volvo станет компактный электрический кроссовер EX30. Его построят на платформе SEA, которую также используют Smart #1 и грядущий Zeekr 003.
Последней новинкой в 2023 году для Китая станет роскошный вариант флагманского кроссовера Volvo EX90. Модификация Excellence получит улучшенный интерьер и внешние доработки. В отличие от стандартной модели, Volvo EX90 Excellence будет иметь только 2 ряда сидений на четверых, вместо трехрядного салона.
Ранее Фокус сообщал, что электрическое подразделение Volvo готовит компактный кроссовер.