Volvo готовит полностью электрический минивэн (фото)

Volvo готовит сразу три новые электрические модели для китайского рынка. Одной из новинок станет первый в истории бренда минивэн.

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Компания Volvo в 2023 году представит в Китае свой первый полностью электрический минивэн. Для страны готовят еще две новые модели. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

О том что Volvo работает над созданием новых моделей стало известно во время брифинга компании для китайских СМИ. Там были показаны все новинки, которые будут продавать на рынке Китая.

В 2023 году на китайский рынок поступят шесть электромобилей Volvo. Кроссоверы XC40 и C40 уже продаются. Остальные четыре модели представят в Китае в конце 2023 года, среди которых флагманский электрокроссовер EX90.

[ + – ] Новинки Volvo для Китая в 2023 году Фото: CarNewsChina

Первый электрический минивэн Volvo, вероятнее всего, построят на базе Zeekr 009. Он оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. с максимальным запасом хода 675 км.

[ + – ] Первый минивэн Volvo создадут на базе Zeekr 009 Фото: Zeekr

Минивэн Volvo будет отличаться от Zeekr 009 только дизайном. Платформа и силовая установка останутся без изменений, тем более, что разрабатывали их при участии специалистов шведской компании.

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Еще одной новинкой Volvo станет компактный электрический кроссовер EX30. Его построят на платформе SEA, которую также используют Smart #1 и грядущий Zeekr 003.

[ + – ] Цифровой рендер компактного электрокроссовера Volvo EX30 Фото: Auto Express

Последней новинкой в 2023 году для Китая станет роскошный вариант флагманского кроссовера Volvo EX90. Модификация Excellence получит улучшенный интерьер и внешние доработки. В отличие от стандартной модели, Volvo EX90 Excellence будет иметь только 2 ряда сидений на четверых, вместо трехрядного салона.

[ + – ] Интерьер прошлого флагманского кроссовера Volvo XC90 Excellence Фото: Volvo

Ранее Фокус сообщал, что электрическое подразделение Volvo готовит компактный кроссовер.