Volvo готує повністю електричний мінівен (фото)
Volvo готує одразу три нові електричні моделі для китайського ринку. Однією з новинок стане перший в історії бренду мінівен.
Компанія Volvo у 2023 році представить у Китаї свій перший повністю електричний мінівен. Для країни готують ще дві нові моделі. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Про те, що Volvo працює над створенням нових моделей, стало відомо під час брифінгу компанії для китайських ЗМІ. Там були показані всі новинки, які продаватимуть на ринку Китаю.
У 2023 році на китайський ринок надійдуть шість електромобілів Volvo. Кросовери XC40 та C40 вже продаються. Інші чотири моделі представлять у Китаї наприкінці 2023 року, серед яких флагманський електрокросовер EX90.
Перший електричний мінівен Volvo, найімовірніше, побудують на базі Zeekr 009. Він оснащується двома електродвигунами сумарною потужністю 544 к.с. із максимальним запасом ходу 675 км.
Мінівен Volvo відрізнятиметься від Zeekr 009 лише дизайном. Платформа та силова установка залишаться без змін, тим паче що розробляли їх за участю фахівців шведської компанії.Важливо
Ще однією новинкою Volvo стане компактний електричний кросовер EX30. Його побудують на платформі SEA, яку також використовують Smart #1 і Zeekr 003.
Останньою новинкою у 2023 році для Китаю стане розкішний варіант флагманського кросовера Volvo EX90. Модифікація Excellence отримає покращений інтер'єр та зовнішні доопрацювання. На відміну від стандартної моделі, Volvo EX90 Excellence матиме лише 2 ряди сидінь на чотирьох замість трирядного салону.
Раніше Фокус повідомляв, що електричний підрозділ Volvo готує компактний кросовер.