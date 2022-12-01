З'явилися перші подробиці нового компактного електрокросовера від Volvo (фото)

Електричний кросовер Polestar стане початковою моделлю марки. Електрокар зможе проїхати понад 400 км без підзарядки.

Related video

Лінійку Polestar поповнить нова модель. Електричний підрозділ Volvo готує компактний кросовер — його мають представити у 2024 чи 2025 році. Про це стало відомо на сайті motor.es.

З'явилися і рендери електромобіля від Volvo. У нього похилий купеподібний дах і короткі звиси кузова. Передня частина виконана на кшталт старшого брата Polestar 3 — з тоненькими вигнутими діодними фарами. Дверні ручки виконані висувними.

Новий Polestar стане дорожчим і розкішнішим аналогом компактного електрокросовера Volvo EX30. Обидві моделі побудовані на платформі SEA, яку розробили спільно Volvo та Geely.

Важливо

Великий багажник та запас ходу понад 400 км: представлений електромобіль Opel Astra (фото)

Цю ж архітектуру використовують і кросовери Smart. Очікується, що саме у них електромобіль Polestar запозичить силові установки. Це означає, що модель запропонують у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 428-сильній версіях. Окрім того, очікується базова версія на 220 к. с.

Батарея на 66 кВтг забезпечить запас ходу понад 400 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна буде за 35 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про новий флагманський кросовер Volvo EX90. Наступник моделі ХС90 став електрокаром.