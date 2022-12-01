Появились первые подробности нового компактного электрокроссовера от Volvo (фото)

Электрический кроссовер Polestar станет начальной моделью марки. Электрокар сможет проехать свыше 400 км без подзарядки.

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Линейку Polestar пополнит новая начальная модель. Электрическое подразделение Volvo готовит компактный кроссовер – его должны представить в 2024 или 2025 году. Об этом стало известно сайту motor.es.

Появились и рендеры электромобиля от Volvo. У него покатая купеобразная крыша и короткие свесы кузова. Передняя часть выполнена в духе старшего брата Polestar 3 – с тоненькими изогнутыми диодными фарами. Дверные ручки выполнены выдвижными.

Новый Polestar станет более дорогим и роскошным аналогом компактного электрокроссовера Volvo EX30. Обе модели построены на платформе SEA, которую разработали совместно Volvo и Geely.

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Эту же архитектуру используют и кроссоверы Smart. Ожидается, что именно у них электромобиль Polestar позаимствует силовые установки. Это значит, что модель предложат в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной версиях. Кроме того, ожидается базовая версия на 220 л. с.

Батарея на 66 кВтч обеспечит запас хода более 400 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за 35 минут.

Ранее Фокус рассказывал про новый флагманский кроссовер Volvo EX90. Преемник модели ХС90 стал электрокаром.