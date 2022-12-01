Появились первые подробности нового компактного электрокроссовера от Volvo (фото)
Электрический кроссовер Polestar станет начальной моделью марки. Электрокар сможет проехать свыше 400 км без подзарядки.
Линейку Polestar пополнит новая начальная модель. Электрическое подразделение Volvo готовит компактный кроссовер – его должны представить в 2024 или 2025 году. Об этом стало известно сайту motor.es.
Появились и рендеры электромобиля от Volvo. У него покатая купеобразная крыша и короткие свесы кузова. Передняя часть выполнена в духе старшего брата Polestar 3 – с тоненькими изогнутыми диодными фарами. Дверные ручки выполнены выдвижными.
Новый Polestar станет более дорогим и роскошным аналогом компактного электрокроссовера Volvo EX30. Обе модели построены на платформе SEA, которую разработали совместно Volvo и Geely.
Эту же архитектуру используют и кроссоверы Smart. Ожидается, что именно у них электромобиль Polestar позаимствует силовые установки. Это значит, что модель предложат в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной версиях. Кроме того, ожидается базовая версия на 220 л. с.
Батарея на 66 кВтч обеспечит запас хода более 400 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за 35 минут.
Ранее Фокус рассказывал про новый флагманский кроссовер Volvo EX90. Преемник модели ХС90 стал электрокаром.