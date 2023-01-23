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Авто

Раскрыты новые подробности самого дешевого электрокроссовера Volvo (фото)

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Фото: Volvo | Volvo EX30 презентуют 15 июня

Volvo EX30 — компактный городской электрокроссовер длиной около 4,25-4,3 м. В топовой версии модели запас хода превысит 400 км.

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Появилась официальная информация про новый Volvo EX30. Самый компактный и доступный электрокроссовер Volvo презентуют 15 июня. Об этом СЕО Volvo Джим Роуэн сообщил сайту Carsales.

Ранее в интернет попали первые изображения модели. На них электрокроссовер Volvo затемнен, но видно, своим угловатым силуэтом и дизайном фонарей он напоминает флагманскую модель EX90 (на одном из фото EX30 показан рядом с ней).

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Кроссовер дизайном напоминает старшего брата Volvo EX90
Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX30 разрабатывают совместно с Geely на новой платформе SEA. Ее также использует кроссовер Smart #1 и именно он станет ближайшим "родственником" шведской модели.

Два электрокара будут сопоставимы по размерам, то есть длина Volvo EX30 2024 составит примерно 4,25-4,3 м, а колесная база – 2,75 м. Как и Smart #1, он получит заднеприводную 272-сильную и полноприводную 428-сильную модификации.

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Электромобиль Smart #1 оснащен батареей на 66 кВт∙ч и обладает запасом хода 440 км. Ожидается, что новый Volvo EX30 получит ее в топовой версии, а вот в базовом варианте предложат батарею поменьше – емкостью не более 50 кВт∙ч. Это позволит удешевить авто – его базовая версия будет стоить примерно 35-40 тысяч евро.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo также готовят электрический минивэн премиум-класса.