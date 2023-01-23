Розкрито нові подробиці найдешевшого електрокросовера Volvo (фото)

Volvo EX30 — компактний міський електрокросовер довжиною близько 4,25-4,3 м. У топовій версії моделі запас ходу перевищить 400 км.

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З'явилася офіційна інформація про новий Volvo EX30. Найкомпактніший і найдоступніший електрокросовер Volvo презентують 15 червня. Про це СЕО Volvo Джим Роуен повідомив сайт Carsales.

Раніше до інтернету потрапили перші зображення моделі. На них електрокросовер Volvo затемнений, але видно, своїм незграбним силуетом і дизайном ліхтарів він нагадує флагманську модель EX90 (на одному з фото EX30 показаний поряд з нею).

[ + – ] Кросовер дизайном нагадує старшого брата Volvo EX90 Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX30 розробляють разом із Geely на новій платформі SEA. Її також використовує кросовер Smart #1 і саме він стане найближчим родичем шведської моделі.

Два електрокари будуть зіставні за розмірами, тобто довжина Volvo EX30 2024 становитиме приблизно 4,25-4,3 м, а колісна база — 2,75 м. Як і Smart #1, він отримає задньопривідну 272-сильну та повнопривідну 428-сильну модифікації.

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Електромобіль Smart #1 оснащений батареєю на 66 кВт∙год і має запас ходу 440 км. Очікується, що новий Volvo EX30 отримає її в топовій версії, а ось у базовому варіанті запропонують меншу батарею — місткістю не більше 50 кВт∙год. Це дозволить здешевити авто — його базова версія коштуватиме приблизно 35-40 тисяч євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo також готують електричний мінівен преміумкласу.