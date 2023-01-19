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Нові спортивні електрокросовери від Renault кинуть виклик Tesla та Porsche (фото)

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Фото: Autocar | Електрокросовіри випустять під маркою Alpine

Електричні кросовери Alpine з'являться у 2027 та 2028 роках. Вони досягатимуть приблизно 5 метрів завдовжки і важитимуть майже 2 тонни.

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У Renault Group розпочали розробку одразу двох преміальних кросоверів. Їх планують випускати під брендом Alpine і цю інформацію підтвердив британському виданню Autocar СЕО компанії Лоран Россі.

Наразі в лінійці спортивного підрозділу Renault лише одна модель — купе Alpine A110. Однак незабаром модельний ряд буде розширено: у 2024 році представлять спортивну версію бюджетного електрокара Renault 5, а за нею підуть спортивний седан та електрокросовери.

Нові кросовери Alpine мають представити у 2027 та 2028 роках. За словами Лорана Россі, обидві моделі будуть спортивними купе-кросоверами завдовжки приблизно 5 метрів і масою майже 2 тонни.

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Донором платформи для Alpine має стати Lotus Eletre
Фото: Lotus

Більш компактний електромобіль Renault стане суперником Tesla Model Y та майбутнього електричного Porsche Macan. Модель побільше складе конкуренцію Porsche Cayenne і BMW iX.

Показники електрокарів не розкривають, але заявлено, що акцент зроблять на цікавій керованості. Платформою і силовими установками, швидше за все, поділиться електрокросовер Lotus Eletre. Британський бренд зараз належить Geely, а китайський концерн посилює співпрацю з Renault Group.

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Новий компактний кросовер Renault показали на перших зображеннях
Новий компактний кросовер Renault показали на перших зображеннях

Електромобіль Lotus Eletre пропонують у версіях потужністю 600 та 905 к. с. Топовий варіант розганяється до 100 км/год менш ніж 3 с, а запас ходу електрокара становить 490-600 км.

Раніше Фокус розповідав, що Renault презентували прощальну спортивну модель із бензиновим двигуном.