Новий компактний кросовер Renault показали на перших зображеннях

Renault Captur оновлять, і його дизайн зміниться на кшталт старшої моделі Austral. Кросовер буде запропонований у бензинових і гібридних модифікаціях.

Related video

В інтернеті опублікували рендери нового Renault Captur. Компактний кросовер пройде ґрунтовну модернізацію та буде представлений наприкінці 2023 року, а його продажі стартують у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Renault Captur 2024 оновлять у стилі старшого брата Austral. Передня частина авто буде змінена — з'явиться широка радіаторна решітка, новий бампер зі збільшеним повітрозабірником і тоненькі С-подібні фари зі світлодіодною оптикою.

[ + – ] Із лінійки моделі зникнуть дизельні версії Фото: carscoops.com

У салоні з'являться збільшена віртуальна панель приладів і великий 9,3-дюймовий тачскрин портретного формату. Крім того, повідомляється, що у 2024 лінійку моделі розширить нова подовжена версія. Вона буде просторіша всередині, збільшиться й об'єм багажника.

Важливо

Для великої родини: стартує продаж недорогого гібридного кросовера від Renault (фото)

Новий Renault Captur збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,0 (100 к.с.) і 1,3 л (130 і 158 к.с.), а також гібридні версії потужністю 140 і 160 к.с. А ось 1,5-літровий дизель, швидше за все, знімуть із виробництва, адже він не відповідає новим екологічним нормам.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті також опублікували фото Renault Clio 2023. Хетчбек зміниться зовні й отримає нову гібридну версію.