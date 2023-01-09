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Авто

Новый компактный кроссовер Renault показали на первых изображениях

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Фото: carscoops.com | Переднюю часть кроссовера изменят в духе Renault Austral

Renault Captur обновят и его дизайн изменится в духе старшей модели Austral. Кроссовер будет предложен в бензиновых и гибридных модификациях.

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В интернете опубликовали рендеры нового Renault Captur. Компактный кроссовер пройдет основательную модернизацию и будет представлен в конце 2023 года, а его продажи стартуют в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Renault Captur 2024 обновят в стиле старшего брата Austral. Передняя часть авто будет изменена – появятся широкая решетка радиатора, новый бампер с увеличенным воздухозаборником и тоненькие С-образные фары со светодиодной оптикой.

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Из линейки модели пропадут дизельные версии
Фото: carscoops.com

В салоне появятся увеличенная виртуальная панель приборов и большой 9,3-дюймовый тачскрин портретного формата. Кроме того, сообщается, что в 2024 году линейку модели расширит новая удлиненная версия. Она будет просторнее внутри, увеличится и объем багажника.

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Новый Renault Captur сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 (100 л. с.) и 1,3 л (130 и 158 л. с.), а также гибридные версии мощностью 140 и 160 л. с. А вот 1,5-литровый дизель, скорее всего, снимут с производства, ведь он не соответствует новым экологическим нормам.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете также опубликовали фото Renault Clio 2023. Хэтчбек изменится внешне и получит новую гибридную версию.