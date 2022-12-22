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Авто

Для большой семьи: стартуют продажи недорогого гибридного кроссовера от Renault (фото)

Гибрид Dacia Jogger 2023, Гибрид Dacia Jogger, Dacia Jogger 2023, Dacia Jogger Hybrid 140, Dacia Jogger
Фото: Dacia | Dacia Jogger получила 140-сильную гибридную установку

Dacia Jogger Hybrid 140 расходует около 5 л на 100 км и может проехать до 900 км на одном баке бензина. У кроссовера большой багажник, а за доплату доступен третий ряд сидений.

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Линейку Dacia Jogger 2023 пополнит экономичная версия Hybrid 140. Недорогой гибридный кроссовер будет доступен для заказа с января, а его стоимость составит 24 600 евро. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Гибрид Dacia Jogger 2023, Гибрид Dacia Jogger, Dacia Jogger 2023, Dacia Jogger Hybrid 140, Dacia Jogger Fullscreen
Кроссовер может проехать около 900 км на одном баке
Фото: Dacia

Новая Dacia Jogger Hybrid 140 была представлена осенью на автошоу в Париже. Семейный кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и небольшим электромотором, суммарно развивающими 140 л. с. и 205 Н∙м.

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Гибрид Dacia Jogger на 40% экономичнее 1,0-литровой бензиновой версии – расходует около 5 л/100 км в смешанном цикле. Полного бака хватает, чтобы проехать 900 км, а вот на электротяге кроссовер ездить не может, ведь у него небольшая батарея на 1,2 кВт∙ч. Зато это первая версия модели с вариатором, до этого Jogger был доступен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

Гибрид Dacia Jogger 2023, Гибрид Dacia Jogger, Dacia Jogger 2023, Dacia Jogger Hybrid 140, Dacia Jogger Fullscreen
В салоне появилась виртуальная панель приборов
Фото: Dacia

Еще одним новшеством стала виртуальная панель приборов в салоне. Как и все Dacia Jogger 2023, гибрид предложен в версиях на 5 и 7 мест. С двумя рядами сидений объем багажника составляет 708 л, а со сложенными задними креслами — 1819 л.

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