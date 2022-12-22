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Для великої родини: стартує продаж недорогого гібридного кросовера від Renault (фото)

Гібрид Dacia Jogger 2023, Гібрид Dacia Jogger, Dacia Jogger 2023, Dacia Jogger Hybrid 140, Dacia Jogger
Фото: Dacia | Dacia Jogger отримала 140-сильну гібридну установку

Dacia Jogger Hybrid 140 витрачає близько 5 л на 100 км та може проїхати до 900 км на одному баку бензину. У кросовера великий багажник, а за доплату доступний третій ряд сидінь.

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Лінійку Dacia Jogger 2023 поповнить економічна версія Hybrid 140. Недорогий гібридний кросовер буде доступний для замовлення із січня, а його вартість становитиме 24 600 євро. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Гібрид Dacia Jogger 2023, Гібрид Dacia Jogger, Dacia Jogger 2023, Dacia Jogger Hybrid 140, Dacia Jogger Fullscreen
Кросовер може проїхати близько 900 км на одному баку
Фото: Dacia

Нова Dacia Jogger Hybrid 140 була представлена восени на автошоу у Парижі. Сімейний кросовер оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном і невеликим електродвигуном, що сумарно розвивають 140 к. с. та 205 Н∙м.

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Гібрид Dacia Jogger на 40% економічніший за 1,0-літрову бензинову версію — витрачає близько 5 л/100 км у змішаному циклі. Повного бака вистачає, щоб проїхати 900 км, а ось на електротязі кросовер їздити не може, адже у нього невелика батарея на 1,2 кВт∙год. Зате це перша версія моделі з варіатором, раніше Jogger був доступний виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.

Гібрид Dacia Jogger 2023, Гібрид Dacia Jogger, Dacia Jogger 2023, Dacia Jogger Hybrid 140, Dacia Jogger Fullscreen
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: Dacia

Ще одним нововведенням стала віртуальна панель приладів у салоні. Як і всі Dacia Jogger 2023, гібрид запропонований у версіях на 5 та 7 місць. З двома рядами сидінь об'єм багажника становить 708 л, а зі складеними задніми кріслами — 1819 л.

Раніше Фокус розповідав, що Renault Clio пройде оновлення. Перші його зображення вже потрапили до інтернету.