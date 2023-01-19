Новые спортивные электрокроссоверы от Renault бросят вызов Tesla и Porsche (фото)

Электрические кроссоверы Alpine появятся в 2027 и 2028 годах. Они будут достигать около 5 метров в длину и весить в районе 2 тонн.

Related video

В Renault Group начали разработку сразу двух премиальных кроссоверов. Их планируют выпускать под брендом Alpine и эту информацию уже подтвердил британскому изданию Autocar СЕО компании Лоран Росси.

На данный момент в линейке спортивного подразделения Renault лишь одна модель — купе Alpine A110. Однако вскоре модельный ряд будет расширен: в 2024 году представят спортивную версию бюджетного электрокара Renault 5, а за ней последуют спортивный седан и электрокроссоверы.

Новые кроссоверы Alpine должны представить в 2027 и 2028 годах. По словам Лорана Росси, обе модели будут спортивными купе-кроссоверами длиной в районе 5 метров и массой около 2 тонн.

[ + – ] Донором платформы для Alpine должен стать Lotus Eletre Фото: Lotus

Более компактный электромобиль Renault станет соперником Tesla Model Y и будущего электрического Porsche Macan. Модель покрупнее составит конкуренцию Porsche Cayenne и BMW iX.

Характеристики электрокаров не раскрывают, но заявлено, что упор сделают на увлекательной управляемости. Платформой и силовыми установками, скорее всего, поделится электрокроссовер Lotus Eletre. Британский бренд сейчас принадлежит Geely, а китайский концерн усиливает сотрудничество с Renault Group.

Важно

Новый компактный кроссовер Renault показали на первых изображениях

Электромобиль Lotus Eletre предлагают в версиях мощностью 600 и 905 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч менее, чем 3 с, а запас хода электрокара составляет 490-600 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault презентовали прощальную спортивную модель с бензиновым двигателем.