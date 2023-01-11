Renault выпустили прощальный бензиновый спорткар (фото)

Renault Megane RS Ultime станет лебединой песней для моделей RS французского бренда. Прощальная версия заряженного хэтчбека отличается уникальным обвесом, черными рисунками на кузове и некоторыми доработками.

Related video

Компания Renault представила Megane RS Ultime, который станет прощальным автомобилем спортивного подразделения бренда. Заряженный хэтчбек выпустят тиражом 1976 экземпляров в честь года основания Renault Sport. Подробностями об авто поделились на сайте компании.

Renault Megane RS Ultime станет лебединой песней для моделей RS французского бренда. Все новые спортивные автомобили марки будут выпускаться под брендом Alpine, а следующий Megane уже стал электрокаром.

Megane RS Ultime будет доступен в цветах Star Black, Pearl White, Sirius Yellow и Tonic Orange. На заряженном хэтчбеке есть матовые черные рисунки, которые напоминают логотип Renault Sport.

[ + – ] Renault Megane RS Ultime в цвете Star Black [ + – ] Renault Megane RS Ultime в цвете Pearl White [ + – ] Renault Megane RS Ultime в цвете Sirius Yellow [ + – ] Renault Megane RS Ultime в цвете Tonic Orange

Черные акценты также можно найти на дверных ручках, боковых зеркалах, логотипах и колесах. По сравнению с обычным Megane RS версия Ultime получила более широкий и агрессивный обвес.

[ + – ] На кузове Renault Megane RS Ultime можно найти множество черных акцентов Фото: Renault

Внутри установлены ковшеобразные сиденья Recaro, обтянутые обивкой из алькантары с логотипами RS. В каждом Megane RS Ultime будет размещена металлическая табличка с номером изготовленного автомобиля.

[ + – ] Внутри Renault Megane RS Ultime установлены ковшеобразные сиденья Recaro Фото: Renault

Renault Megane RS Ultime оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,7 секунды.

Megane RS Ultime комплектуется 19-дюймовыми колесными дисками Fuji Light и тормозами Brembo с красными суппортами. Помимо этого особая версия получила доработанную подвеску, управление задними колесами и механический дифференциал Torsen.

Важно

Новый компактный кроссовер Renault показали на первых изображениях

Renault Megane RS Ultime поступит в продажу весной 2023 года. Специальная версия заменит на рынке стандартные модификации RS и RS Trophy.

Ранее Фокус рассказал, что в Сети опубликовали первые рендеры нового Renault Clio.