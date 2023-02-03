Представлений стильний електрокросовер від Volvo із розгоном до сотні за 3 секунди (фото)
Zeekr X побудують на платформі Geely SEA, яку також використовують Smart #1 та Volvo EX30. Усього запропонують кілька модифікацій електрокросовера.
Zeekr, дочірній бренд Geely та Volvo, представив свою нову модель. Розкішний електрокросовер Zeekr X має незвичайний дизайн і вражаючі характеристики. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.
Електрокросовер Zeekr X став третьою моделлю бренду. Він займе місце між седаном Zeekr 001 та мінівеном Zeekr 009.
Новинка відрізняється сміливим дизайном, який вирізняє її серед конкурентів. Дверні ручки приховані у кузові, а чорні колісні арки та декоративні вставки лише доповнюють зовнішній вигляд.
Попереду встановлено незвичайну світлодіодну оптику. Вигини капота лише додають спортивності у зовнішність моделі.
Під невеликим заднім склом розташовані вузькі задні ліхтарі. На багажник встановили стильний спойлер, який робить силует Zeekr X витонченішим.
Zeekr X побудований на платформі Geely SEA, яку також використовують Smart #1 та Volvo EX30. Новинку, найімовірніше, запропонують у задньопривідній та повнопривідній версіях з потужністю на 272 та 428 к.с. відповідно. Топова версія електрокросовера зможе розганятися від 0 до 100 км/год за 3 секунди.Важливо
Габарити Zeekr X:
- Довжина – 4450 мм
- Ширина – 1836 мм
- Висота – 1572 мм
- Колісна база – 2750 мм
Спершу Zeekr X з'явиться на китайському ринку на початку другого кварталу. Після цього модель відправлять до Європи. Вартість моделі та докладні характеристики поки що не розкрили.
Раніше Фокус писав, що Volvo готує перший у своїй історії повністю електричний мінівен.