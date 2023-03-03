Geely показали стильный электрокар с автопилотом: он может появиться в Украине (фото)

Livan RL7 оснащается передовыми системами безопасности, включая автоматическую навигацию, контроль парковки и контроль движения трафика. Кроссовер предложат с передним, задним и полным приводом.

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Концерн Geely показал новый стильный электрический кроссовер с автопилотом от дочернего бренда Livan. Подробности о новинке рассказали на сайте Autohome.

Сейчас Livan выпускает только одну модель — кроссовер RL9. RL7 является более компактным автомобилем и имеет купеобразный силуэт.

[ + – ] Livan RL7 обладает невероятно обтекаемым кузовом Фото: autohome.com.cn

Новинка получила обтекаемый кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,24 Сх. В этом помогают и закрытые колесные диски.

Спереди расположена двухуровневая передняя оптика с узкой светодиодной полосой сверху. Задние фонари соединены в один блок.

[ + – ] Livan RL7 получил узкие задние фонари Фото: autohome.com.cn

Livan RL7 основан на платформе GBRC (Global Battery Rapid Change). Ее разработали совместно с Geely для электромобилей.

Новинка оснащена 2 лидарами, 5 радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами и 11 камерами для системы автономного вождения 3-го уровня. Она поддерживает автоматическую навигацию, контроль парковки в домашней зоне и контроль движения трафика.

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Новый Livan RL7 предложат с различными силовыми установками. На выбор будут доступны переднеприводная, заднеприводная и полноприводная модификации. Полноприводная версия кроссовера имеет двухмоторную компоновку мощностью 373 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а запас хода составит от 550 до 750 км по циклу CLTC.

Стоимость новинки пока не назвали. По слухам, цена базовой версии превысит 25 тысяч долларов.

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