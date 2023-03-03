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Цена $39 000 и запас хода 450 км: Nissan Navara превратили в недорогой электропикап (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Dongfeng Rich 6 EV доступен в двух модификациях

Электрический пикап предложен в четырехдверном исполнении и может перевозить 905 кг груза. Модель доступна в двух версиях разной мощности.

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Китайский бренд Dongfeng представил полностью электрическую версию пикапа Rich 6. Он будет доступен в нескольких версиях. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Dongfeng Rich 6 EV получил сдержанный дизайн с синими вставками. Их можно найти на фальшивой решетке радиатора, на колесах, бамперах и в интерьере.

Кузов электрического пикапа установлен на раму. Он имеет двойную кабину и пять посадочных мест внутри.

Dongfeng Rich 6 EV Fullscreen
Пикап доступен только с двойной кабиной
Фото: autohome.com.cn

Dongfeng Rich 6 и его электрическая версия созданы на базе Nissan Navara третьего поколения. Поэтому у моделей множество идентичных запчастей.

Габариты Dongfeng Rich 6 EV:

  • длина — 5290 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • высота — 1820 мм;
  • колесная база — 3150 мм;
  • длина грузовой платформы — 1510 мм;
  • ширина грузовой платформы — 1562 мм;
  • высота грузовой платформы — 474 мм.

Максимальная грузоподъемность электрического пикапа составляет 905 кг. Также для перевозки дополнительного груза на крыше установлены рейлинги.

Dongfeng Rich 6 EV Fullscreen
Пикап может перевозить до 905 кг груза
Фото: autohome.com.cn

Интерьер не выделяется передовыми технологиями или высококачественными материалами. Dongfeng Rich 6 EV предлагает виртуальную приборную панель и небольшой информационно-развлекательный дисплей.

Dongfeng Rich 6 EV Fullscreen
В интерьере есть два небольших дисплея
Фото: autohome.com.cn

Электрический пикап доступен в двух модификациях:

  • с электромотором мощностью 163 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. Аккумулятор емкостью 60 кВтч и запас хода до 350 км;
  • с электромотором мощностью 177 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 120 км/ч. Аккумулятор емкостью 77 кВтч и запас хода до 453 км.

Обе версии предлагаются только с задним приводом. Электромотор установлен между задними колесами.

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Цены на Dongfeng Rich 6 EV составляют от 269 800 до 329 800 юаней (39 098 — 47 793 долларов). Модель уже доступна для заказа в Китае.

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