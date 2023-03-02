Квадратный руль и трансформируемые сиденья: новые фото интерьера Tesla Cybertruck
Интерьер электрического пикапа отличается от других моделей Tesla. Он стал более минималистичным и практичным.
На Дне инвесторов впервые показали предсерийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Его интерьер получился необычным и минималистичным. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Tesla Cybertruck достиг стадии бета-производства, и генеральный директор бренда Илон Маск одобрил окончательный дизайн пикапа. Он совсем незначительно отличается от концепта, показанного несколько лет назад.Важно
Интерьер Tesla Cybertruck долгое время оставался загадкой, но теперь появилась возможность рассмотреть его получше. Заметно, что рулевое колесо получило необычную прямоугольную форму. От физических кнопок отказались полностью.
По центру салона установлен огромный дисплей. Именно на нем будет размещена приборная панель и управление информационно-развлекательной системой.
Спереди также есть центральная консоль с несколькими отсеками для хранения. Ранее на этом месте находилось третье переднее сиденье, но от него решили избавиться.
Задние сиденья можно сложить. Так вы получите больше места для перевозки крупногабаритных предметов внутри.
Многие очевидцы отметили высокое качество сборки интерьера. Это удивительно, поскольку на Дне инвесторов был показан прототип пикапа, а не его серийная версия.
Ранее Фокус писал, что в США презентовали электрический пикап Ram 1500 REV 2024.