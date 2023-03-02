Квадратный руль и трансформируемые сиденья: новые фото интерьера Tesla Cybertruck

Интерьер электрического пикапа отличается от других моделей Tesla. Он стал более минималистичным и практичным.

Related video

На Дне инвесторов впервые показали предсерийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Его интерьер получился необычным и минималистичным. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Tesla Cybertruck достиг стадии бета-производства, и генеральный директор бренда Илон Маск одобрил окончательный дизайн пикапа. Он совсем незначительно отличается от концепта, показанного несколько лет назад.

Важно

Электропикап Tesla Cybertruck разочаровал своими внедорожными качествами: курьезное видео

Интерьер Tesla Cybertruck долгое время оставался загадкой, но теперь появилась возможность рассмотреть его получше. Заметно, что рулевое колесо получило необычную прямоугольную форму. От физических кнопок отказались полностью.

[ + – ] В интерьере отсутствуют физические кнопки Фото: twitter.com/MatthewDR

По центру салона установлен огромный дисплей. Именно на нем будет размещена приборная панель и управление информационно-развлекательной системой.

Спереди также есть центральная консоль с несколькими отсеками для хранения. Ранее на этом месте находилось третье переднее сиденье, но от него решили избавиться.

Задние сиденья можно сложить. Так вы получите больше места для перевозки крупногабаритных предметов внутри.

[ + – ] Tesla Cybertruck получит складываемые сиденья заднего ряда Фото: twitter.com/MatthewDR

Многие очевидцы отметили высокое качество сборки интерьера. Это удивительно, поскольку на Дне инвесторов был показан прототип пикапа, а не его серийная версия.

Ранее Фокус писал, что в США презентовали электрический пикап Ram 1500 REV 2024.