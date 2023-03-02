Квадратне кермо та сидіння, що трансформуються: нові фото інтер'єру Tesla Cybertruck

Інтер'єр електричного пікапа відрізняється від інших моделей Tesla. Він став мінімалістичнішим і практичнішим.

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На Дні інвесторів уперше показали передсерійну версію електричного пікапа Tesla Cybertruck. Його інтер'єр вийшов незвичайним і мінімалістичним. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Tesla Cybertruck досягла стадії бета-виробництва, і генеральний директор бренду Ілон Маск схвалив остаточний дизайн пікапа. Він лише трохи відрізняється від концепту, показаного кілька років тому.

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Інтер'єр Tesla Cybertruck довго залишався загадкою, але тепер з'явилася можливість розглянути його краще. Помітно, що рульове колесо набуло незвичайної прямокутної форми. Від фізичних клавіш відмовилися повністю.

[ + – ] В інтер'єрі відсутні фізичні кнопки Фото: twitter.com/MatthewDR

У центрі салону встановлено величезний дисплей. Саме на ньому буде розміщена панель приладів і управління інформаційно-розважальною системою.

Попереду також є центральна консоль із кількома відсіками для зберігання. Раніше на цьому місці розташовувалося третє переднє сидіння, але його вирішили позбутися.

Задні сидіння можна скласти. Так ви отримаєте більше місця для перевезення великогабаритних предметів усередині.

[ + – ] Tesla Cybertruck отримає сидіння заднього ряду, що складаються Фото: twitter.com/MatthewDR

Багато очевидців відзначили високу якість складання інтер'єру. Це дивно, оскільки на Дні інвесторів було показано прототип пікапа, а не його серійну версію.

Раніше Фокус писав, що США презентували електричний пікап Ram 1500 REV 2024.