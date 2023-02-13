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Авто

У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу до 800 км (відео)

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Фото: Stellantis | Серійний Ram 1500 REV нагадує концепт лише дизайном передньої частини

Серійний Ram 1500 REV відрізняється від концепт-кара і виглядає набагато стриманіше. У салоні на передній панелі встановили одразу три дисплеї.

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Опубліковано фото та відео Ram 1500 REV 2024. Серійний варіант електропікапа презентували публіці онлайн – у рекламному ролику під час Супербоулу (фіналу чемпіонату з американського футболу NFL). Модель надійде у виробництво з 2024 року, але вже доступна для попереднього замовлення з передоплатою 100 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Пікап надійде у виробництво з 2024 року
Фото: Stellantis

Новий Ram 1500 REV кардинально змінився в порівнянні з представленим у січні передсерійним концепт-каром. Від авангардного дизайну прототипу мало що залишилося — збережені хіба що характерні довгасті фари та логотип Ram з діодним підсвічуванням.

Ram 1500 REV 2024, Ram 1500 REV, Ram 1500, пікап Ram 1500, електромобіль Ram 1500 REV Fullscreen
У топовій версії запас ходу досягне 800 км
Фото: Stellantis

За дизайном електромобіль Ram 1500 REV нагадує стандартні бензинові пікапи марки та відрізняється від них оформленням передньої частини, оптикою та бамперами.

Ram 1500 REV 2024, Ram 1500 REV, Ram 1500, пікап Ram 1500, електромобіль Ram 1500 REV Fullscreen
На центральній панелі встановлено великий дисплей
Фото: Stellantis

Салон авто показали лише частково. Електрокар має віртуальну панель приладів і великий тачскрин, а окремий екран передбачений для переднього пасажира.

Важливо
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Характеристики Ram 1500 REV поки що тримають у секреті. Відомо лише, що пікап побудований на новій платформі STLA концерну Stellantis та отримає 800-вольтну силову установку. Він зможе буксирувати причіп вагою понад 4,5 тонни, а запас ходу в топовій версії складе близько 800 км.

Також електрокар підтримуватиме швидку зарядку потужністю до 350 кВт – у такому режимі за 10 хвилин можна буде поповнити запас ходу на 160 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у США сфотографували серійний варіант пікапа Tesla Cybertruck.