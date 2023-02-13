У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу до 800 км (відео)

Серійний Ram 1500 REV відрізняється від концепт-кара і виглядає набагато стриманіше. У салоні на передній панелі встановили одразу три дисплеї.

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Опубліковано фото та відео Ram 1500 REV 2024. Серійний варіант електропікапа презентували публіці онлайн – у рекламному ролику під час Супербоулу (фіналу чемпіонату з американського футболу NFL). Модель надійде у виробництво з 2024 року, але вже доступна для попереднього замовлення з передоплатою 100 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Пікап надійде у виробництво з 2024 року Фото: Stellantis

Новий Ram 1500 REV кардинально змінився в порівнянні з представленим у січні передсерійним концепт-каром. Від авангардного дизайну прототипу мало що залишилося — збережені хіба що характерні довгасті фари та логотип Ram з діодним підсвічуванням.

[ + – ] У топовій версії запас ходу досягне 800 км Фото: Stellantis

За дизайном електромобіль Ram 1500 REV нагадує стандартні бензинові пікапи марки та відрізняється від них оформленням передньої частини, оптикою та бамперами.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий дисплей Фото: Stellantis

Салон авто показали лише частково. Електрокар має віртуальну панель приладів і великий тачскрин, а окремий екран передбачений для переднього пасажира.

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Характеристики Ram 1500 REV поки що тримають у секреті. Відомо лише, що пікап побудований на новій платформі STLA концерну Stellantis та отримає 800-вольтну силову установку. Він зможе буксирувати причіп вагою понад 4,5 тонни, а запас ходу в топовій версії складе близько 800 км.

Також електрокар підтримуватиме швидку зарядку потужністю до 350 кВт – у такому режимі за 10 хвилин можна буде поповнити запас ходу на 160 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у США сфотографували серійний варіант пікапа Tesla Cybertruck.