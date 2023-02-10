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В інтернет потрапили кадри із серійним електропікапом Tesla Cybertruck (фото, відео)

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У серійного пікапа Tesla Cybertruck змінені дзеркала заднього виду

Серійна версія Tesla Cybertruck відрізняється дизайном лобового скла, дзеркал заднього виду й ліхтарів. Її можуть презентувати вже в березні.

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В останні кілька днів бачили електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап проходить фінальні тести, до того ж цього разу засвітився один із його фінальних прототипів, який фактично ідентичний серійній версії. Фото й відео з електрокаром з'явилися в соцмережах.

Ілон Маск підтвердив, що прототип Tesla Cybertruck є фінальним варіантом моделі — він назвав його "серійною бета-версією". Не виключено, що електрокар продемонструють 1 березня під час зборів інвесторів на гігафабриці Tesla в Техасі.

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Ззаду привертають увагу нові ліхтарі

Нова Tesla Cybertruck візуально відрізняється від попередніх прототипів, насамперед оригінальними трикутними дзеркалами заднього виду. Крім того, можна помітити нові компактні ліхтарі та змінені задні двері, а в лобового скла зменшений кут нахилу.

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Нагадаємо, що нещодавно запуск виробництва Tesla Cybertruck вчергове відклали. Дрібними партіями авто почнуть збирати цього літа, а ось повномасштабне виробництво стартує не раніше 2024 року. Крім того, Ілон Маск заявив, що модель подорожчає.

Електричний пікап Tesla Cybertruck — одна з найочікуваніших моделей авто у світі. Його прототип презентували ще 2019 року. Електрокар запропонують у кількох версіях, а його топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с і проїжджати 800 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав про завершення розслідування резонансної ДТП за участю електрокара Tesla.