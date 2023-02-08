Дизайнери представили популярні автомобілі у стилістиці Tesla Cybertruck (фото)
П'ять автомобілів "приміряли на собі" вигляд Tesla Cybertruck. Результат виявився вкрай неоднозначним, але оригінальним.
Дизайнери показали, як виглядали б популярні автомобілі, якби їх виконали в стилі спірного електричного пікапа Tesla Cybertruck. Проєкт опубліковано на сайті Autoevolution.
Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, як би виглядали незграбні Volkswagen Bettle або Bugatti Veyron, то тепер у вас є можливість побачити ці авто в такому вигляді. Такі автомобілі оцінив би Ілон Маск.
Tesla Cybertruck викликав спірну реакцію серед автолюбителів, коли його представили уперше. Деякі висміяли незграбний дизайн пікапа, а інші оцінили його за сміливість.
Загалом дизайнери підготували п'ять автомобілів у стилістиці Tesla Cybertruck. Вони також справляють спірне враження.
Найшвидший гіперкар 2000-х Bugatti Veyron втратив всі закруглені елементи екстер'єру. Тепер він став незграбним, що навряд чи дозволило б йому розганятися понад 400 км/год.
А що щодо "жука" Volkswagen Bettle? Один із найкругліших сучасних автомобілів отримав прямокутні фари та гострі грані кузова.
MINI Cooper у стилі Tesla Cybertruck виглядає як авто з майбутнього. На решітці радіатора з'явився британський прапор, який доповнює дизайн авто.Важливо
Інші авто також залишилися пізнаваними, але тепер сприймаються по-новому. Деяким із них таке "перетворення" навіть пішло на користь.
Раніше Фокус писав, що дизайнери з Hippo показали концепт-кар, який зібраний із частин 250 сучасних автомобілів.