Дизайнери представили популярні автомобілі у стилістиці Tesla Cybertruck (фото)

П'ять автомобілів "приміряли на собі" вигляд Tesla Cybertruck. Результат виявився вкрай неоднозначним, але оригінальним.

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Дизайнери показали, як виглядали б популярні автомобілі, якби їх виконали в стилі спірного електричного пікапа Tesla Cybertruck. Проєкт опубліковано на сайті Autoevolution.

Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, як би виглядали незграбні Volkswagen Bettle або Bugatti Veyron, то тепер у вас є можливість побачити ці авто в такому вигляді. Такі автомобілі оцінив би Ілон Маск.

Tesla Cybertruck викликав спірну реакцію серед автолюбителів, коли його представили уперше. Деякі висміяли незграбний дизайн пікапа, а інші оцінили його за сміливість.

Загалом дизайнери підготували п'ять автомобілів у стилістиці Tesla Cybertruck. Вони також справляють спірне враження.

[ + – ] Bugatti Veyron у стилі Tesla Cybertruck сильно відрізняється від оригінального гіперкара Фото: Leasing Options

Найшвидший гіперкар 2000-х Bugatti Veyron втратив всі закруглені елементи екстер'єру. Тепер він став незграбним, що навряд чи дозволило б йому розганятися понад 400 км/год.

[ + – ] Volkswagen Bettle ще ніколи не був таким прямокутним Фото: Leasing Options

А що щодо "жука" Volkswagen Bettle? Один із найкругліших сучасних автомобілів отримав прямокутні фари та гострі грані кузова.

[ + – ] MINI Cooper у стилі Tesla Cybertruck доповнили деякими особливими деталями екстер'єру Фото: Leasing Options

MINI Cooper у стилі Tesla Cybertruck виглядає як авто з майбутнього. На решітці радіатора з'явився британський прапор, який доповнює дизайн авто.

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Інші авто також залишилися пізнаваними, але тепер сприймаються по-новому. Деяким із них таке "перетворення" навіть пішло на користь.

[ + – ] Land Rover Evoque залишився впізнаваним Фото: Leasing Options [ + – ] Jaguar F-Type тепер нагадує іграшку

Раніше Фокус писав, що дизайнери з Hippo показали концепт-кар, який зібраний із частин 250 сучасних автомобілів.