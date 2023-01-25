Дизайнеры показали автомобиль, созданный на основе 250 различных моделей (фото)

Красный кроссовер был создан благодаря методу объединения изображений. Итоговый концепт-кар одновременно напоминает другие авто, но в то же время получился самобытным.

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Дизайнеры из Hippo показали концепт-кар, который собран из частей 250 современных автомобилей. Omnia Novus одновременно напоминает сотни других авто, но в то же время обладает своим "лицом". Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Дизайнеры задумались о том, насколько современные автомобили похожи друг на друга. Для этого они собрали 750 снимков 250 самых популярных новых автомобилей на британском рынке и объединили их. В итоге получился кроссовер Omnia Novus, некоторые черты которого довольно легко узнать.

[ + – ] Omnia Novus создан методом объединения 750 изображений в одно фото Фото: Hippo

Концепт-кар получился в результате соединения всех 750 изображений в одно. После этого дизайнеры определили их средний контур и слегка дополнили внешний вид.

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Omnia Novus получился в виде кроссовера с красным цветом кузова. Именно такие авто чаще всего можно встретить на дорогах Великобритании.

[ + – ] Omnia Novus получил кузов кроссовера Фото: Hippo

Название концепт-кара переводится с латыни как "все новое". Тем не менее в автомобиле узнаются элементы дизайна BMW, Hyundai, Toyota и Alfa Romeo.

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