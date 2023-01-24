Популярный кроссовер Hyundai изменится до неузнаваемости: представлены первые фото

Кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 будет сильно отличаться от текущего поколения модели. Дизайн новинки станет более угловатым и современным.

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Hyundai готовит кроссовер Santa Fe нового поколения. Модель будет кардинального отличаться внешне от текущего поколения. Подробности сообщили на сайте Motor.es.

Новый Hyundai Santa Fe сейчас проходит испытания на дорогах. Прототип прикрыли камуфляжем, чтобы скрыть обновленный дизайн.

[ + – ] Hyundai Santa Fe станет более угловатым Фото: Motor1.com

Многие детали экстерьера трудно разглядеть, но дизайнеры уже попытались представить внешность будущего кроссовера. Модель получит более угловатый дизайн и новые технологии.

[ + – ] Дизайнеры показали, как может выглядеть следующее поколение кроссовера Фото: Motor.es

Hyundai пытается придать каждой модели больше индивидуальности. Именно поэтому новые автомобили бренда становятся все больше непохожими друг на друга.

[ + – ] Заднюю часть кроссовера трудно распознать из-за камуфляжа Фото: Motor1.com

По слухам, Hyundai Santa Fe 2024 года впервые получит полностью электрическую модификацию. Также ожидается появление новых гибридных версий.

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Предварительно, Santa Fe 2024 года дебютирует летом 2023 года. Спустя несколько месяцев модель поступит в продажу.

Ранее Фокус рассказал, что в Южной Корее официально презентовали электрокроссовер Hyundai Kona второго поколения, который со старта предложат в трех версиях.