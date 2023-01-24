Популярний кросовер Hyundai зміниться до невпізнанності: представлені перші фото

Кросовер Hyundai Santa Fe 2024 сильно відрізнятиметься від поточного покоління моделі. Дизайн новинки стане більш кутовим і сучасним.

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Hyundai готує кросовер Santa Fe нового покоління Модель кардинального відрізнятиметься зовні від поточного покоління. Деталі повідомили на сайті Motor.es.

Новий Hyundai Santa Fe зараз проходить випробування на дорогах. Прототип прикрили камуфляжем, щоб приховати оновлений дизайн.

[ + – ] Hyundai Santa Fe стане більш кутовим Фото: Motor1.com

Багато деталей екстер'єру важко розглянути, але дизайнери вже спробували представити зовнішність майбутнього кросовера. Модель отримає більш кутовий дизайн і нові технології.

[ + – ] Дизайнери показали, як може виглядати наступне покоління кросовера Фото: Motor.es

Hyundai намагається надати кожній моделі більше індивідуальності. Саме тому нові автомобілі бренду стають все більше несхожими одне на одного.

[ + – ] Задню частину кросовера важко розпізнати через камуфляж Фото: Motor1.com

За чутками, Hyundai Santa Fe 2024 вперше отримає повністю електричну модифікацію. Також очікується поява нових гібридних версій.

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Попередньо, Santa Fe 2024 дебютує влітку 2023 року. Через кілька місяців модель надійде у продаж.

Раніше Фокус розповів, що в Південній Кореї офіційно презентували електрокросовер Hyundai Kona другого покоління, який зі старту запропонують у трьох версіях.