Оригінальний дизайн і ціна $20 500: презентовано новий компактний кросовер Hyundai (фото)

Новий Hyundai Kona виріс у розмірах і багатше оснащений, а його дизайн став оригінальнішим. Модель запропонують у бензинових, гібридних та електричних версіях.

Related video

У Південній Кореї офіційно презентували Hyundai Kona другого покоління. Компактний кросовер надходить у продаж на батьківщині за ціною від 25,4 млн вон ($20 500). На офіційному сайті Hyundai розкрили більше подробиць моделі.

[ + – ] У лінійці залишаться гібридні та електричні версії Фото: Hyundai

Зі старту новий Hyundai Kona 2023 запропонують у трьох версіях. Початковим є 2,0-літровий бензиновий двигун на 149 к. с., що працює у парі з варіатором. Залишився в лінійці та 1,6-літровий турбодвигун на 198 К. с. — Він комплектується 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями.

[ + – ] Кросовер Hyundai відрізняється оригінальним дизайном Фото: Hyundai

Альтернатива — 141-сильний гібрид Hyundai Kona з 1,6-літровою атмосферною четвіркою та електродвигуном. А ось 180-сильний плаг-ін гібрид та електромобіль Hyundai Kona потужністю 204 к. с. з'являться пізніше.

Важливо

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео)

Також стало відомо, що базова комплектація Hyundai Kona 2023 включає адаптивний круїз-контроль, системи попередження зіткнень, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контролю "сліпих" зон та втоми водія. Перелік опцій поповнили проекція на лобове скло, камери кругового огляду, електропривод дверей багажника із сенсором та автопілот з дистанційним керуванням.

[ + – ] У салоні з'явилися два 12,3-дюймові дисплеї Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Kona не тільки змінився зовні і набув футуристичного дизайну в дусі мінівена Staria, але і суттєво підріс у розмірах. Його довжина збільшилася до 4355 мм, ширина — до 1825 мм, а колісна база — до 2660 мм. У салоні встановили два 12,3-дюймові дисплеї і покращили шумоізоляцію.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai презентували флагманський седан із оригінальним дизайном.