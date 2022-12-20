Футуристичний дизайн і три різні версії: розсекречено новий Hyundai Kona 2023 (фото)

Кросовер Hyundai Kona змінився зовні і став виразнішим на вигляд. Модель доступна в гібридній, плаг-ін гібридній та електричній модифікаціях.

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Опубліковано перші офіційні фото Hyundai Kona другого покоління. Компактний кросовер дебютував у гібридній, плаг-ін гібридній та електричній версіях. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

[ + – ] Кросовер доступний у трьох модифікаціях Фото: Hyundai

Новий Hyundai Kona 2023 змінився зовні і став ще виразнішим на вигляд. Його футуристичний дизайн виконаний як мінівен Hyundai Staria. Діодні фари та ліхтарі з'єднані тоненькою смугою.

Гібридні й електричні варіанти відрізняються дизайном передньої частини, а ще з'явився спортивний варіант N Line з обважуванням і збільшеним спойлером на даху.

[ + – ] Тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Kona підріс і відчутно більший за попередника. Він досягає 4 355 мм завдовжки і 1 825 мм завширшки при колісній базі 2 660 мм.

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Збільшені розміри зробили автомобіль просторішим усередині. У салоні на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї – віртуальна панель приладів і тачскрін мультимедіа.

[ + – ] Салон кросовера став просторішим Фото: Hyundai

Силові установки знайомі за попередником і спорідненим Kia Niro 2022. Гібрид оснащений 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором загальною потужністю 141 к. с., а в плаг-ін гібриді вони розвивають вже 180 к. с. Електромобіль Hyundai Kona зберіг 204-сильний двигун і батарею на 64 кВтгод, а його запас ходу — 407 км.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Kia Niro вразив керованістю в "лосиному" тесті.